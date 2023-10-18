Türkiye'nin İsrail'e yönelik büyük stratejisi: Kınama, gıyabi cenaze namazları, ufak çaplı protestolar, kapanış...

İsrail'in insanlık dışı operasyonlarına tepkiler tüm dünyada büyüyor. Türkiye'de yaprak dökümü söz konusu. Diplomatik olarak kınama dışında somut ve sert adımlar atılmamış olması Filistinlileri büyük hayal kırıklığına uğrattı. Türkiye'deki sivil toplum örgütleri dökülüyor. Avrupa ülkelerinde bile protestolar daha yoğun ve fazla. Türkiye'de müslümanlar ulusalcı politikaların etkisiyle, Dünya müslümanlarına, akraba topluluklara, osmanlı coğrafyasına artık duyarsız!

Sosyal medyada Türk ırkçısı seküler kitlelerin yoğun İsrail desteği ise sürüyor. Devlet bu konuda dahi adım atmıyor. "terör devletini destekleyen teröristtir" düsturuyla İsrail destekçilerine gerekli cevabı vermiyor.

İslam düşmanı İsrailsever güruh Müslümanların pasifliğinden dolayı açık ve alenen ahlaksızlık yapmaktan çekinmiyor!

Hakan Fidan'ın somut ve cesur açıklamaları dışında devlet Türk halkını tatmin etmiyor.

Devlet büyükleri kınamak, parmak sallamak, çözüme davet etmek gibi yılların geleneksel ve bıkkınlık veren adımları dışında adım atmıyor.

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