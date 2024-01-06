İnşaat sektörü ortalığı karıştıracak: Türkiye'nin üretimi yüzde 5 büyüyecek! Her şey müthiş gidiyor

Türkiye için kritik öneme sahip inşaat sektörünü kapsayan bir rapor yayınlandı.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Aylık Sektör Raporunun Aralık 2023 sonuçları açıklandı.

İMSAD vedilerine göre, inşaat malzemesi sanayi üretimi ekimde yüzde 8,7 artış gösterdi.

Rapora göre, inşaat sektöründeki büyüme ekimde de devam etti.

İnşaat sektörü, son 4 çeyrekte genel ekonominin üzerinde büyüme gösteriyor. Bu yıl genel ekonomide yüzde 4 büyüme hedefinin varken, inşaat sektörünün bu oranın üzerinde, yüzde 5 büyümesi, bekleniyor.

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Yurt içinde inşaat malzemesi üretimi beklentileri aştı

Dış pazarlarda talep koşulları ekimde zayıf kalırken, yurt içinde yeni fiyatlamalar ve yeni ekonomi politikalarının etkisiyle beklentilerin üzerinde üretim artışı yaşandı.

İnşaat sektörünün yeni ekonomi politikalarına uyum gösterdiği bu dönemde inşaat malzemesi sanayi üretiminde beklenenden yüksek büyüme gerçekleşti.

Ekimde, üretim 22 alt sektörün 15'inde artarken, 6'sında geriledi, bir alt sektörde ise değişmedi.

Ocak-ekim döneminde artış yüzde 5,8 oldu

İnşaat malzemesi sanayi üretimi Ocak-Ekim 2023 döneminde ise yıllık bazda yüzde 5,8 büyüme gösterdi.

Bu dönemde en yüksek üretim artışı yüzde 36,5 ile metalden yapı ve yapı parçalarında gerçekleşti.

Metal kapı ve pencereler üretimi ise yüzde 35,6 arttı

Metal kapı ve pencereler üretimi ise yüzde 35,6 yükseldi. Üretim artışı ahşap inşaat malzemesinde yüzde 23,1, hazır betonda yüzde 16,8 oldu.

İnşaat camları üretimi geriledi

Söz konusu dönemde üretimde en yüksek gerileme yüzde 15,7 ile inşaat camlarında yaşanırken, onu yüzde 11,9 ile seramik kaplama malzemesi izledi.