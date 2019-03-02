Türkiye’nin ilk yerel televizyon kurucusu eserleriyle göz kamaştırıyor

Türkiye’nin ilk yerel televizyon kurucusu olan 61 yaşındaki Abdulvahap Yoltay’ın “aplik hat sanatı” aşkı 23 yıldır devam ediyor. Yoltay, ahşap üzerine ince testeresiyle çizdiği birbirinden güzel “aplik hat sanatı” eserleriyle göz kamaştırıyor.

Şanlıurfa’da, Türkiye’nin ilk yerel televizyonu olan Şanlıurfa Radyo Televizyonu (ŞRT) kuran 61 yaşındaki Abdulvahap Yoltay, katıldığı bir sergiden etkilenerek aşık olduğu hat sanatı mesleğini 23 yıldır sürdürüyor. Yoltay, hat sanatı ile tanıştıktan sonra televizyonu devrederek, bir atölyede ömrünü adadığı ve adeta "yaşam kaynağı" haline getirdiği yeni mesleği aplik hat sanatı ile birbirinde güzel eserlere imza attı. İşçi emeklisi 61 yaşındaki Yoltay, kağıda yazdığı sureleri, besmeleyi ve motifleri daha sonra ahşaba işliyor. Yoltay, ince testeresiyle bazen saatler süren kesme, zımparalama ve vernikleme işleminin ardından birbirinden güzel eserleri ortaya çıkarıyor.

“Aplik hat sanatını hobi olarak yapıyorum”

Çalışmalarına, Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) himayesinde sürdüren Yoltay, “Şanlıurfa’da, Türkiye’nin ilk yerel televizyonu olan Şanlıurfa Radyo Televizyonu (ŞRT), 10 yıl boyunca hem kurucusuydum hem de idarecisiydim. Televizyonu yönettiğim bir dönemde aplik hat sergisinden etkilendim. Aplik hat sanatı çok meraklısıyım. 1996 yılından beridir, bu sanatla uğraşıyorum. Aplik hat sanatıyla çeşitli çalışmalar yaptım ve bu çalışmaları başta Şanlıurfa olmak üzere birçok yerde sergiledim. Yaptığım eserler Türkiye ve yurt dışına gönderdim. Çalışmalarımı Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) himayesinde devam etmekteyim. Burada güzel çalışmalar, eserler yapmaya çalışıyorum. Yaptığım eserleri vatandaşlara sunuyorum. Hat hatlarımızın yaptığı çalışmaları fotokopilerini alıp ahşaba çeviriyoruz. Ahşaptan sonra boyasını çizimini şekillendirdikten sonra aplik hat sanatını kabartma olarak yapıyoruz. Aplik hat sanatının boyutları çoktur. Bu sanata ayrıca oyma yapıyoruz. Aplik hat sanatının zor yönleri de var, sen, ben yaparım dediğin zaman bu sanatı yaparsın. Eğer zordur, uğraşamam dediğin zaman ise yapamasın. Bu sanat sabır ve dikkat isteyen bir iştir. Bir işte eğer insan sabrederse yapamayacağı iş yoktur. Ben bu işi yaptığım zaman kendimi çok huzurlu, sakin ve rahat hissediyorum. Aplik sanatını 23 yıldır hobi olarak yapıyorum. Ben bu atölyede yaptığım eserlerin satışını, sergilerinde yapıyorum. Bu alanda sakin olduğu için otantik, huzurlu ve mutlu bir şekilde günümüz geçiyor” diye konuştu.