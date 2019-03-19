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Türkiye’nin ilk yerden beslemeli tramvay hattının test sürüşleri başladı

Türkiye’nin ilk yerden enerji beslemeli hattı olan Eminönü-Alibeyköy tramvay hattının test sürüşleri başladı.

19 Mart 2019 Salı 15:14
Türkiye’nin ilk yerden beslemeli tramvay hattının test sürüşleri başladı

Türkiye’nin ilk yerden enerji beslemeli hattı olan Eminönü-Alibeyköy tramvay hattının test sürüşleri başladı. Tramvayın test sürüşü ise havadan görüntülendi.


Türkiye’nin ilk yerden enerji beslemeli Eminönü-Alibeyköy tramvay hattının test sürüşleri Balat’ta başladı. Törene, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal’ın yanı sıra, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan ve AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken katıldı. Test sürüşleri bugün başlayan 10.1 kilometrelik tramvay hattında, Bursa’da üretilen yerli araçların kullanılacağı öğrenildi. Tramvay hattının güzergahı boyunca tamamen katenersiz olan tramvay araçları enerjisini, iki ray arasına gömülü bir sistemden alacak. Güzergah boyunca, görüntü kirliliği oluşturan katener enerji direkleri ve buna bağlı havai hat enerji kablolarının da bulunmadığı görüldü. Öte yandan Eminönü-Alibeyköy tramvay hattının bugün başlayan test sürüşleri havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde hattın test sürüşünün başarıyla gerçekleştiği görüldü.



“Bu hattımızın özelliği Türkiye’de ilk defa enerji beslemesi havadan değil, yerden beslemeli bir hat”


Yerli ve milli araçlarla işleyecek olan Eminönü-Alibeyköy tramvay hattının açılışında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, “Fatih ve Eyüpsultan ilçelerimizi boydan boya dolaşacak bu raylı sistemimizi inşa ederek inşallah Haliç’imizin güzelliğine güzellik katmış olacağız. Bu hat İstanbul’a turistik amaçla gelenler adına da geldikleri zaman o tarihi yerleri görme anlamında da bir fırsat sunmuş olacak. Bu hattımız hafif raylı sistem, tramvay. Bu hattımızın özelliği Türkiye’de ilk defa enerji beslemesi havadan değil, yerden beslemeli bir hat. Yani bu hattımızda tarihi alanlardan geçerken görüntü kirliliği oluşturmama adına hiçbir direk yok. İlk defa Türkiye’de böyle bir hat var. Bu hattımız üzerinde işleyecek olan araçlarımız yerli ve milli araçlar Türkiye’de imal edilen araçlarımız olacak” dedi.



“Test sürüşleri bittiği andan itibaren İstanbul’da raylı sistem uzunluğumuz 261 kilometreye ulaşacak”


Mahmutbey-Mecidiyeköy ve Eminönü-Alibeyköy hatlarının uzunluğuyla birlikte İstanbul’da raylı sistem uzunluğunun 261 kilometreye çıkacağını belirten Uysal, “18 kilometrelik Mahmutbey-Mecidiyeköy sürücüsüz metro hattı ve 10.1 kilometrelik Eminönü-Alibeyköy tramvay hattımız dahil olduğu zaman bu test sürüşleri bittiği andan itibaren İstanbul’da raylı sistem uzunluğumuz yaklaşık 261 kilometreye ulaşacak” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 15:14
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