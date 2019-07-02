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Türkiye’nin ilk ve tek ‘Su Altı Milli Parkı’nda dalış turizmi

2009 yılında açılan ve 10 yıldır faaliyet gösteren Gökçeada Dalış Merkezi, Gökçeada’da bulunan Türkiye’nin ilk ve tek Su Altı Milli Parkında dalış eğitimi ve tanıtım dalışları yaptırarak, meraklılara unutulmaz anlar yaşatıyor.

02 Temmuz 2019 Salı 10:51
Türkiye’nin ilk ve tek ‘Su Altı Milli Parkı’nda dalış turizmi

2009 yılında açılan ve 10 yıldır faaliyet gösteren Gökçeada Dalış Merkezi, Gökçeada’da bulunan Türkiye’nin ilk ve tek Su Altı Milli Parkında dalış eğitimi ve tanıtım dalışları yaptırarak, meraklılara unutulmaz anlar yaşatıyor.


Gökçeada’nın Mavi Koy bölgesinde bulunan ve Türkiye’de ilk ve tek olan Su Altı Milli Parkı, adadaki dalış turizminin gelişmesinde önemli rol oynuyor. Su altında bulunan balık çeşitliğinin fazlalığı ve avlanma yasağı olan bir bölge olması, dalışseverlerin bölgeye ilgi duymasına sebep oluyor. Gökçeada’da 10 sene önce açılan Gökçeada Dalış Merkezi, su altına ilgi duyan ziyaretçilere dersler ve eğitimler vererek, dalışseverlere Su Altı Milli Parkını keşfetme imkanı sağlıyor.



“Adanın su altı çok zengin”


Gökçeada Dalış Merkezi yöneticisi Selim Konya, 10 sene önce Gökçeada’da dalış turizmi ile ilgili bir hazırlık olmadığını belirterek, “Bir dalış okulu da yoktu. Bununla ilgili bir arkadaşım bana bir fikir sundu. Benim de kafama yattı. Gökçeada’da 2009 yılında ilk dalış okulunu açtık. Gökçeada Dalış Merkezi olarak bu sene 10. yılımız. 10 yıldır dalış turizmi adına Gökçeada’da iyi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Adanın su altı çok zengin. Biz adanın kuzey kısmındayız. Kuzey kısmındaki bir özellik de şu; Türkiye’nin ilk ve tek Su Altı Milli Parkı burada. Burası 1999 yılında koruma altına alınmış bir bölge. Burada hiçbir şekilde avcılık yaptırılmıyor. Koruma olduğu için çok çeşitli balıkları dalıcılar görebiliyorlar. Burası kayalık bir bölge aynı zamanda. Kayalıklar balıkların yaşam alanı için önemli bir noktadır. Dalıcılar için, Türkiye’deki en büyük sıkıntılardan biri su altına daldıklarında fazla canlılık görememeleri. Ama bizim bu bölgemiz hakikaten çok canlı. Dalıcılarımız, çok balık gördüklerini ve çok iyi olduğunu söylüyorlar. Her geçen yıl dalıcı sayımızı arttırmaktayız” ifadelerini kullandı.



“Yüzme bilmeyenin de yapabildiği bir dalış”


3 farklı su altı aktivitesi yaptıklarını aktaran Konya, şunları kaydetti:


“İlk olarak; dalış kurslarımız var. Onun dışında bize gelen belgeli dalıcılara profesyonel düzeyde dalışlar yaptırıyoruz. Son olarak da en çok yaptırdığımız, insanların daha çok ilgi duyduğu tanıtım dalışları var. Bu çok basit bir dalış. İnsanlar bazen gözlerinde büyütebiliyorlar. Belgesellerde izliyorlar ve bunun çok zor olduğunu zannediyorlar. Fakat öyle değil. Tanıtım dalışları sadece 10-15 dakikalık bir dersle, 5 metreyi geçmeyen, 25 dakikalık çok zevkli bir dalış. Dalışlarımızı Su Altı Milli Parkında yaptırıyoruz. Çok canlı bir yer. Yüzme bilmeyenin de yapabildiği bir dalış. Çünkü birebir eğitmen eşliğinde yapılıyor bu dalışlar.”

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 10:51
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