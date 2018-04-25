Türkiye'nin ilk şova dayalı havacılık fuarı Eurasia Airshow bugün başlıyor

Dünya havacılık sektörünün enlerinin Antalya'da buluşacağı Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow bugün başlıyor.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Antalya Havalimanı'nda 5 gün sürecek organizasyonda, havacılık ekosistemine yön veren 400 büyük şirket, 100'ün üzerinde ülkeden 150 sivil ve askeri delegasyon yer alacak, dünyaca ünlü akrobasi takımları da uçuş gösterileriyle boy gösterecek.

Fuarda, 100'ü aşkın ülkeden 100 binin üzerinde uluslararası sektör profesyoneliyle toplamda 500 bin ziyaretçinin ağırlanması hedefleniyor.

Başta Avrupa olmak üzere uluslararası havacılık şirketleriyle Avrasya pazarının arasında yeni bir köprü kuracak Eurasia Airshow'da havayolu şirketlerinden motor üreticilerine, parça tedarikçilerinden askeri platformlara kadar havacılık ekosisteminin tüm aktörleri yer alacak.

Organizasyonda, ülkeler adına yapılacak milli katılımların yanı sıra dünyanın önde gelen sivil ve askeri havacılık şirketleri global markalarıyla boy gösterecek. Dubai, Singapur, Farnborough ve Paris Airshow gibi köklü havacılık organizasyonlarının ardından sektörün Avrasya'daki yeni sahnesi olacak Eurasia Airshow'da İngiltere, Rusya, İtalya, Fransa ve İran gibi pek çok ülkeden sivil ve askeri katılımla birlikte yerli ve yabancı yaklaşık 400 firma yer alacak.

Türkiye gibi Avrasya bölgesi için de bir ilk olacak Eurasia Airshow, ticari ve askeri havacılık sektöründe gerçekleşecek anlaşmalar, potansiyel uçak alımları ve uçak siparişlerinin yanında binlerce yabancı ziyaretçinin oluşturacağı turizm potansiyeliyle birlikte yaklaşık 10 milyar dolarlık bir iş hacmi oluşturacak.

Antalya ekonomisine 200 milyon lira katkı sağlanması beklenen Eurasia Airshow fuarının, Türk havacılık sanayisine de her yıl 100 milyon dolarlık ek sanayi oluşturması hedefleniyor.

Havacılık ekosisteminin global markalarını bir araya getirecek Eurasia Airshow'da, 150 uçuş gösterisi gerçekleşecek ve dünyada sadece tek olan Qatar Airways'e ait Airbus A350-1000 uçağı ilk kez Türkiye'ye getirilecek.

Son dönemde özellikle Türkiye'nin savunma silahları envanterine dahil edeceği S400 füzelerinin maketleri de ilk kez fuarda sergilenecek. Yerli üretim olan Hürkuş ve Atak gibi hava araçları da dünya havacılık sektörünün vitrinine çıkacak.

Havacılığın zirvesinde yer alan ve Türkiye'de ilk kez görücüye çıkacak pek çok hava aracı da Eurasia Airshow’da yerini aldı. AN-70 Antonov ve AN-178 Antonov uçakları da statik sergileme alanında yerlerini alan ilk uçaklar oldu. Son iki günü halka açık olacak fuarda Airbus A350-1000, Boeing 777F, MIG 29, CASA C-295M, Zivko Edge 540 ve daha birçok efsane uçak boy gösterecek.

Medyacity organizatörlüğünde gerçekleşecek Eurasia Airshow, toplam 300 bin metrekarelik alanda, 50 bin metrekare kapalı alan, 45 chalet, 100'ü aşkın uçak için statik sergileme alanı sunacak.

Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde bulunan fuar alanında basın mensuplarıyla bir araya gelen Eurasia Airshow Üst Yöneticisi Ferhat Yenibertiz, fuarın 17-18 aylık uzun ve zorlu bir çalışmanın ürünü olduğunu söyledi.

Fuarın ilk 3 gününün sadece profesyonellere açılacağını, son 2 günün de halk günü olacağını kaydeden Yenibertiz, fuara 66 ülkeden hem katılımcıların hem de delegasyonun katılacağını bildirdi.

Fuarda 73 uçağın sergileneceğini anlatan Yenibertiz, şöyle konuştu:

"Antalya Havalimanı içerisinde toplam 250-300 bin metrekare alan içerisinde bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Cumhuriyet tarihine baktığımız zaman cüsse olarak en büyük fuar diyebiliriz. Buraya ciddi bir kalabalık bekliyoruz. 13 ülke dolaştık, yüzlerce görüşme gerçekleştirdik ve bu noktaya getirdik. Fuar için şehir dışından 90-100 bin kişi gelecek. Halk günü için de yaklaşık 350-400 bin ziyaretçi bekliyoruz. Türkiye'deki gençlerin havacılıkla ilgili bakış açısını değiştirmek için müthiş bir platform olarak görüyorum ben bu fuarı. Bu anlamda çok efektif olacak. Fuarda 320'ye yakın firma, ürünlerini sergileyecek. Bunun yüzde 35'i yabancı firma diyebiliriz. 5 günde 100'ün üzerinde gösteri gerçekleşecek, gökler gösteriye doyacak."

Fuar kapsamında ilk kez "Havayolu CEO'ları Zirvesi" gerçekleştirileceğini kaydeden Yenibertiz, ayrıca sektördeki kadın yöneticilerin, kozmonotların, astronotların katıldığı, sadece kadınlardan oluşan bir sempozyum da yapılacağını kaydetti.

Yenibertiz, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde Türkiye-Asya Sivil Havacılık Konferansı'nın da Eurasia Airshow ile birleştirildiğini belirterek, söz konusu konferans çerçevesinde de önemli havacılık otoritelerinin Antalya'ya geldiğini dile getirdi.

Fuar ile gençlerin uçakları görme, dokunma, hissetme fırsatı elde edeceğini vurgulayan Yenibertiz, "Bana göre fuara gelecek gençler gelecekle ilgili kariyer planlarında bir revizyona gidebilirler. Bu fuarın gençlerimize ciddi anlamda ufuk açacağına inanıyorum. Ülkemize böyle prestijli bir hava organizasyonu kazandırmaktan mutluyuz." diye konuştu.

Fuar alanında küçük bir kasaba oluşturduklarını, fuara gelen insanlara bir günün bile yetmeyeceğini düşündüğünü kaydeden Yenibertiz, ekonomik anlamda da fuarda ortalama 10 milyar dolarlık iş hacmi oluşturulacağını düşündüğünü bildirdi. Yenibertiz, "Antalya özeline baktığımızda da oteller ve diğer harcamaları düşündüğümüzde 200 milyon liralık bir katkısı olacağını düşünüyoruz." dedi.

Fuarın en büyük katılımcısının Rusya olacağını anlatan Yenibertiz, daha önce getirileceği açıklanan gerçek ebatlarda S-400 füze maketiyle ilgili bir sıkıntı yaşandığını, büyük bir ihtimalle gerçek ebatlardaki maketin getirilemeyeceğini söyledi.

Fuarda, İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerinin yakıt ikmal uçağının şov için yerini alacağını belirten Yenibertiz, "Benim bildiğim kadarıyla Türkiye'ye ikinci defa geliyor bu uçak. Daha önce askeri bir görev için gelmişti. Şov için ilk kez geliyor." dedi.

Yenibertiz, AN-70 Antonov, AN-178 Antonov uçaklarının fuar alanında yerini aldığını, diğer sergilenecek uçakların büyük bölümünün de bugün geleceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA