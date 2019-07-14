Türkiye’nin ilk sondaj gemisinin adı nedir? 2019 KPSS sorusu

On binlerce memur adayının katıldığı 2019 KPSS sınav soruları araştırılmaya devam ediyor. 14 Temmuz KPSS sorularından ‘’ Türkiye’nin ilk sondaj gemisinin adı nedir? ‘’ ise çok konuşuldu. Sınavdan çıkan adaylar hızlıca Türkiye’nin ilk sondaj gemisinin adı nedir sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye’nin ilk sondaj gemisinin adı nedir?

Türkiye’nin ilk sondaj gemisinin adı nedir?

İlk sondaj gemsinin adı Fatih'tir.

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri) sınavının ilk oturumunun tamamlanması ardından ilk yorumlar sosyal medyadan gelmeye başladı.

14 Temmuz'da yapılan KPSS'nin soru ve cevaplarının sınavın gerçekleştiği tarihten itibaren ortalama 4 gün içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayınlanması bekleniyor. Ancak KPSS soru ve cevaplarının yayınlanması konusun da ÖSYM tarihsel değişiklik yapabilmekte.