0553 313 94 23

Demokrat Parti'nin Sudan kökenli 'siyahi' adayı

Demokrat Parti, kökenleri Sudan'ın Dinka kabilesine dayanan siyahi iş adamı Mesut Mercan'ı Selçuk Belediye Başkan adayı olarak gösterdi.

10 Mart 2019 Pazar 10:48
Demokrat Parti'nin Sudan kökenli 'siyahi' adayı

AA İzmir Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek, projelerini anlatan Mesut Mercan (47), atalarının Sudan'ın Dinka kabilesine mensup olduğunu, 400 yıl önce Anadolu topraklarına geldiklerini, Afrikalı Türklerin son temsilcileri olarak İzmir'de şimdi geniş bir aileye sahip olduklarını belirtti.

Babasının işi için gittikleri Trablusgarp'ta dünyaya geldiğini, gençlik yıllarını mankenlik yaparak ve amatör ligde futbol oynayarak geçirdiğini, sonra da ticaret ile uğraştığını anlatan Mercan, 4 asırdır vatan bildikleri topraklara şimdi ataları gibi hizmet etmek istediğini söyledi

Mercan, ailesinin bir dönem yaşadığı, hala akrabalarının bulunduğu Selçuk ilçesinde belediye başkan adayı gösterildiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

"Selçuk benim ata toprağım"

Afrika ile sosyo kültürel ve ticari ilişkileri geliştirmeyi hedeflediğini vurgulayan Mercan, "Afrika'da 56 ülke, 2 milyara yakın nüfus var, verimli topraklar var. Bunların iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Selçuk benim ata toprağım. Bu olanakları Selçuk için en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum." dedi.

Mercan, seçimlerde siyahi ten renginin bir avantaj olduğunu belirterek, "Ben seçilirsem dünyanın gözü İzmir'e, Selçuk'a çevrilecek. Türkiye tarihinde ilk siyahi kökenli Türk milliyetçisi bir belediye başkan adayı, bir de belediye başkanı olduğumu düşünün.

Afrika'ya aracısız ihracat yapılmasını sağlayacağını, turizmi geliştirmek için çalışacağını da anlatan Mercan, atalarının bu topraklara iz bıraktığını, kendisinin de hizmetleriyle iz bırakanlardan olmak istediğini vurguladı.

Mesut Mercan, çevre, ulaşım, altyapı, kültürel projeleriyle Selçuk'u geliştirmeyi hedeflediklerini, Afrikalılar ve Selçukluları buluşturma, Dana Bayramı kutlamaları, festival düzenleme, bisiklet yolu oluşturma, çöp ayrıştırma gibi çalışmaları öncelikle uygulamaya alacaklarını da sözlerine ekledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 10:48
  1. İzmir
  2. Mesut Mercan
  3. Sudan
  4. Demokrat Parti
  5. Selçuk Belediye Başkan adayı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yenimahalle’de Kadınlar Günü etkinliklerle kutlandı
    1. Yenimahalle’de Kadınlar Günü..
    2. Çanakkale’de Arıcılık ve Arı Ürünleri..
    3. Kars’ta“İstihdam Seferberliği-2019”..
    4. ‘Teröriste dava açılamaz’ dediler!..
    5. Bu kez Milli Eğitim Müdürü vaşak..
    6. En az 40 Boko Haram üyesi öldürüldü
    7. Okul yemekhanelerinde gıda denetimi
    8. Beşikdüzü’ndeki yangının gaz..
    9. Anadolu Üniversitesinde..
    10. Başkan Uysal’dan Eğitim, Yaşam ve Spor..
    11. Karşıya geçmek isterken iki aracın..
    12. Karlı dağları aşmak için 10 gündür..
    13. Türkiye'nin toplam geliri belli oldu!..
    14. Halterde Cansu Bektaş Yıldızlar Dünya..
    15. Beşiktaşlılar Derneği’nden Adıyamanlı..
    16. Tütüncü şehit ailelerini ziyaret etti
    17. (Özel) Down sendromlu Nihal Usta’nın..
    18. Başkan Çerçi vatandaşlarla buluştu
    19. "Sevdamız Torbalı" konserine yoğun ilgi
    20. AK Partili Özhaseki: "Allah yardım..
    21. Taekwondocular hız kesmiyor
    22. Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen,..
    23. Albaraka Türk'ten 450 milyon lira..
    24. Kırcamililer 30 yıllık imar sorunun..
    25. Havacılar Sağlık Ocağı açıldı
    26. Bakan Selçuk resmen açıkladı! Eğitimde..
    27. Hırsızın zarafeti
    28. Devrilen traktörün altında kalan..
    29. Kepez’de tarihi gün
    30. Lakers'ta Brandon Ingram sezonu kapattı
    MHP'li isim kirli tezgahı açıkladı! "Seçim sonuçlarını en çok Trump merak ediyor"
    MHP'li isim kirli tezgahı açıkladı! "Seçim sonuçlarını en çok Trump merak ediyor"
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Ve Türkiye bir PKK seviciden kurtuldu! Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıkarıldı!
    Ve Türkiye bir PKK seviciden kurtuldu! Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıkarıldı!
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor