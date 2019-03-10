Türkiye’nin ilk kış rallisi nefes kesti

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Eksi 36 Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen ilk kış yarışı Sarıkamış Rallisi nefesleri kesti.

TOSFED tarafından Eksi 36 Spor Kulübü iş birliğiyle organize edilen Sarıkamış Rallisi’nde yarışmacılar, bugün de sırasıyla Köşk (8,46 kilometre) ve Soğuksu (7,30 kilometre) etaplarını geçtikten sonra Sarıkamış Kütük Ev’deki servis alanına ulaştı. Sonrasında bu iki etabı bir kez daha geçecek yarışçılar, aynı zamanda ralli merkezi de olan Ekinata Grand Toprak Hotel’de yarışı noktaladı.