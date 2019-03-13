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Türkiye’nin ilk kenevir tohum çeşitleri "vezir" ve "narlı" tescile sunuldu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün 5 yıllık çalışması sonucunda geliştirilen "vezir" ve "narlı" ismi verilen kenevir çeşitleri tescile sunuldu.

13 Mart 2019 Çarşamba 15:04
Türkiye’nin ilk kenevir tohum çeşitleri "vezir" ve "narlı" tescile sunuldu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün 5 yıllık çalışması sonucunda geliştirilen "vezir" ve "narlı" ismi verilen kenevir çeşitleri tescile sunuldu.


OMÜ ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görevli araştırmacılar tarafından kenevir tohumu ıslahı üzerine 2013 yılında çalışma başlatıldı. Beş yıllık araştırma sonucu ’vezir’ ve ’narlı’ isimli kenevir tohumları geliştirildi. Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğüne sunulan tohumlar, yapılan araştırmaların ardından tescil edilirse; Türkiye’nin ilk yerli kenevir tohumları olacak.


Çalışmayla ilgili bilgi veren Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selim Aytaç, "Kenevir tarımı Türkiye’de uzun yıllardır yapılıyor. Türkiye’nin bu konuda belli bir gen havuzu var. Yıllar içinde bu bitki kendi içinde melezlemeler meydana getirmiş. Bitki yüzde yüz yabancı tozlaştığı için farklı özelliklerde çok zengin bir gen kaynağı oluşmuş. Ancak belli bir standardın olmayışı çeşide gitmede sıkıntılara neden oldu. Beş yıllık bir çalışma sonucunda mas seleksiyon yöntemiyle birbirinden farklı iki hat ortaya çıkarmış olduk. Hatların fiziksel ve kimyasal özelliklerinden bir standart yakaladığımız anda OMÜ ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü adına tescil analize sunduk. Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü bu çeşitleri arazi çalışmasına tabi tuttuktan sonra tesciline karar verecek. Bu iki adayımız tescil edildikleri taktirde Türkiye’nin ilk kenevir tohumu çeşitleri olacak. Kenevir üretimine verdikleri katkıdan ötürü; Vezirköprü’den esinlenerek ’vezir’ ve Vezirköprü’ye bağlı Narlısaray Mahallesi’nden esinlenerek ’narlı’ isimlerini koyduk" dedi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 15:04
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