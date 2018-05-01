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Türkiye’nin ilk kadın F-16 pilotu üniformasına kavuştu

Türkiye'nin ilk kadın F-16 pilotu Berna Şen, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile üniformasını 6 yıl sonra tekrar giydi.

01 Mayıs 2018 Salı 21:56
Türkiye’nin ilk kadın F-16 pilotu üniformasına kavuştu

Berna Şen, “Savaşan Şahinler” olarak anılan F-16’larla 2500 saat uçan Şen, kendi isteğiyle çıkardığı üniformasını 6 yıl sonra bu kez yarbay rütbesiyle yeniden giydi.

Berna Şen’in hayatı 26 yıl önce Hava Harp Okulu’ndan gönderilen davetiyeyle değişti. “Size savaş pilotu olmayı sunuyoruz” şeklindeki daveti hiç düşünmeden kabul etti, pilot oldu. Ama binbaşı rütbesindeyken emekli oldu.

Gökyüzünden hiç ayrılmayan Şen, yolcu uçaklarında görev yaptı. 6 yıl sonra kurumuna yine bir davetiye ile geri döndü.

Şen, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile üniformasını tekrar giydi, yarbay rütbesi takarak Hava Kuvvetleri’ne yeniden katıldı.

“Bu zorlu yolu sivil, asker birlikte emek vererek aşmak zorunda olduğumuzu biliyordum” diyen Şen, “Bu mücadele için gücüm vardı. Bu yüzden de Hava Kuvvetleri'ne dönmeyi seçtim" ifadelerini kullandı.

Çil, hem sivil hayatı hem de asker hayatını yaşamış olmanın kendisi için önemli bir deneyim olduğunu söyledi.

Berna Şen bu defa Hava Kuvvetleri’ne o çok sevdiği F-16’ları uçurmak için değil, yeni mezun pilot adayı teğmenlere uçuş eğitimi vermek için döndü.

Kaynak: TRT Haber

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 21:56
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