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Türkiye’nin ilk ilçe atlası okuyucu ile buluştu

Türkiye’nin ilk ilçe atlası olma özelliğine sahip ‘Aliağa Coğrafya Atlası’ okuyucu ile buluştu.

19 Mart 2019 Salı 11:26
Türkiye’nin ilk ilçe atlası okuyucu ile buluştu

Türkiye’nin ilk ilçe atlası olma özelliğine sahip ‘Aliağa Coğrafya Atlası’ okuyucu ile buluştu.



Aliağa Kent Kitaplığı adı altında yayımladığı eserlerle Aliağa’nın 8 bin 500 yıllık tarihini, arkeolojisini, kültürel mirasını, coğrafyasını ve sosyo ekonomik durumunu gelecek kuşaklara aktarma vizyonuyla hareket eden Aliağa Belediyesi, serinin 10. yayını ‘Aliağa Coğrafya Atlası’nı okuyucularının beğenisine sundu. Ücretsiz olarak dağıttığı dörtlü ve altılı kültür setleriyle cumhuriyet tarihinde kültür rekoruna imza atan Aliağa Belediyesi, Türkiye’nin ilk ilçe atlasını okurlarla buluşturarak bir ilke daha imza attı. Aliağa Belediyesinin kültür yayınları kapsamında hazırlanan “Aliağa Coğrafya Atlası” Doç. Dr. Emre Özşahin ve Dr. Öğr. Üyesi İlker Eroğlu tarafından hazırlandı. 120 sayfalık büyük boy eser Aliağa ile ilgili coğrafi verilerin toplanması, görselleştirilmesi, analizi ve dağıtımı bakımından da büyük önem taşıyor.



Harita ve fotoğraf içeriğiyle desteklendi


Kritik analitik düşünce perspektifinde ve ortak hafıza ekseninde hazırlanan “Aliağa Coğrafya Atlası”, ilçenin jeolojik, jeomorfolojik, iklim, hidrografya, toprak, bitki örtüsü, nüfus ve yerleşme, tarım ve hayvancılık, arazi kullanımı, sanayi ve ticaret ile turizm özelliklerini okuyucuya tanıtıyor. Ayrıca yayın zengin bir harita ve fotoğraf içeriğiyle desteklendi.



Bilimsel çalışmalara ışık tutacak


Aliağa Belediyesinin destekleriyle hazırlanan çalışma Aliağa ve coğrafya bilimi adına önemli bir görsel başvuru kaynağı olacak. Diğer yandan bu çalışma sayesinde üretilen yazılı ve görsel veriler başta yöre insanı olmak üzere turistlere, yatırımcılara ve bilimsel çalışma yapacaklara ışık tutacak. “Aliağa Coğrafya Atlası” Türkiye’nin diğer ilçeleri başta olmak üzere çeşitli büyüklükteki diğer idari yapılara da örnek olacak.



Aliağa’nın tanıtılması amaçlandı


Atlasın içinde yer alan bilgiler, farklı kişi, kurum ve kuruluşlardan alınan tematik haritalar veya istatistiksel verilerin arazi çalışmaları eşliğinde toplanan yersel verilerle birleştirilip, bilgisayar ortamında işlenmesi sayesinde elde edildi. Stratejik konumu, köklü arkeolojik ve tarihi değerleri, zengin doğal kaynakları, yüksek katma değerli ürün üretimi odaklı sanayi yapısı ile hem bölge hem de ülke genelinde yüksek potansiyel taşıyan Aliağa coğrafyasının görsel açıdan okuyucuya sunulması ve ilçenin mekânsal olarak haritalanabilen yönlerinin tanıtılması amaçlandı.



Kitap Hilal Masa’dan ücretsiz edinilecek


Türkiye’nin ilk ilçe atlası “Aliağa Coğrafya Atlası”na sahip olmak isteyen okurlar, kitabı Aliağa Belediyesi merkez binasında faaliyet gösteren Hilal Masa’dan, Yeni Mahalle, Yeni Şakran ve Helvacı hizmet birimleri ile Nadir Nadi Kütüphanesi’nden ücretsiz edinebilecek. Ayrıca Aliağa Belediyesinin resmi internet sayfasından ’E-Belediye-Yayınlarımız’ bölümünden PDF olarak indirebilecek ya da dinlenilebilecek.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 11:26
  1. kültür
  2. bilim
  3. fotoğraf

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