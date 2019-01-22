Türkiye'nin "ilk" espor filmi "İyi Oyun", Vodafone Tv'de

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin ve dünyanın "ilk" espor filmi "İyi Oyun", sinemalardan hemen sonra, tüm platformlardan önce, "ilk kez" ve 2 ay boyunca sadece Vodafone TV'de yayınlanacak.

Vodafone açıklamasına göre, Vodafone, Vodafone FreeZone ve Vodafone TV iş birliğiyle, tutku alanı espor olan gençler için sürpriz bir sömestir hediyesi sunuyor.

Türkiye’nin ve dünyanın "ilk" espor filmi "İyi Oyun", sinemalardan hemen sonra, tüm platformlardan önce, ilk kez ve 2 ay boyunca sadece Vodafone TV’de yayınlanacak. Vodafone FreeZone’lu gençler, "İyi Oyun" filmini Vodafone TV’den izlediklerinde internetlerinden yemeyecek.

Umut Aral’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu, Orkun Işıtmak, Bahar Şahin, Yiğit Kirazcı, Hakan Kurtaş, Doğaç Yıldız, Tolga Canbeyli, Bada Oh Deniz, Kaan Sevi, Atakan Yılmaz ve konuk oyuncu olarak Kerem Bürsin’in başrollerinde olduğu "İyi Oyun" filmi, toplamda 12 ay boyunca Vodafone TV’den izlenebilecek.



Vodafone FreeZone, esporseverlerin ve oyuncuların bu tutkularını en üst seviyede yaşayabilmelerine olanak sağlamak amacıyla geliştirdiği Gamer Paketleri ile internetinden yemeyen YouTube’un yanı sıra her ay "efsane" hediyeler kazanma şansı vererek gençlerin oyun deneyimini sınırsız yaşamalarını hedefliyor.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’ne özel faydalar ve içerikler ile oyuncuların Vadi dünyasına daha fazla dahil olmasını sağlayan Vodafone FreeZone, haftalık ve aylık alternatiflerle gençlerin bütçesine uygun geniş bir portföy sunuyor.





- 70'i aşkın TV kanalı, binlerce seç-izle içeriği







Vodafone’un TV servisi Vodafone TV, yenilikçi içerikleriyle kullanıcılarına en iyi dijital deneyimi yaşatmayı hedefliyor.

Vodafone TV kullanıcıları, en çok izlenen 70'i aşkın TV kanalını ve binlerce seç-izle içeriği, gişede yüksek hasılat yapan güncel yabancı filmleri, dünyanın en çok sevilen çizgi filmlerini, yüzlerce tematik ve hobi içeriğini, binlerce soru-cevap videosunu akıllı telefonlarından ya da tabletlerinden mobil veya Wi-Fi bağlantısıyla izleyebiliyor.

Google Play ve App Store online mağazalarından ücretsiz erişilebilen Vodafone TV uygulaması, bugüne kadar 1 milyondan fazla kez indirildi.







- "FreeZone’lu gençlere bu film için hediye bilet sunduk"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone FreeZone olarak, esporun en büyük destekçileri arasında yer aldıklarını belirterek, Türkiye'deki en büyük profesyonel espor ligi League of Legends Şampiyonluk Ligi’nin 2 yıldır isim sponsorluğunu üstlendiklerini aktardı.

Ayrıca "gamer" paketleri ile tutku alanı espor olan gençlere pek çok ayrıcalık sunduklarını bildiren Aksoy, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin ilk espor filmi 'İyi Oyun'un sponsorları arasında yer aldık ve gamer paketlerimizi kullanan FreeZone’lu gençlere bu film için hediye bilet sunduk. Şimdi de Vodafone TV iş birliğiyle 'İyi Oyun' filmini sinemalardan hemen sonra, tüm platformlardan önce, ilk kez ve 2 ay boyunca sadece Vodafone TV’de yayınlıyoruz. Genç abonelerimiz, bu filmi Vodafone TV’den internetlerinden yemeden izleyebilecek. Vodafone FreeZone olarak, espor alanındaki yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz."