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Türkiye'nin ilk çocuk yutma bozuklukları kliniği açıldı

Prematüre bebekler başta olmak üzere çocukların sağlığını etkileyen yutma bozukluğuna karşı Medipol Mega Üniversite Hastanesi Türkiye’nin ilk Yutma Bozuklukları Kliniğini açtı-Anatomik, doğumsal ya da fonksiyonel yutma bozukluklarının tanısının konulması ve tanı konma süreleri klinikle beraber kısaldı

01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:10
Türkiye'nin ilk çocuk yutma bozuklukları kliniği açıldı

İSTANBUL(AA) - Çocuklarda sık görülen ve ölüme kadar yol açabilen yutma bozukluklarına karşı Medipol Mega Üniversite Hastanesi Türkiye’nin ilk Yutma Bozuklukları Kliniği’ni açtı.

Medipol'den yapılan açıklamaya göre, yutma esnasında ciğerlerde yaşanan kaçak sonucu meydana gelen başta akciğer enfeksiyonu olmak üzere birçok hastalık klinikte tedavi ediliyor.

Klinikte Dil, Konuşma Ses ve Yutma Terapisti Prof. Dr. Seyhun Topbaş, Çocuk Gastroentroloji Hepatoloji ve Beslenme bölümü Prof. Dr. Makbule Eren, Çocuk Göğüs Hastalıkları Prof. Dr. Sedat Öktem, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Prof. Dr. Tolga Kandoğan, Beslenme ve Diyet bölümü Arif Kaçan görev alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Sedat Öktem, yutma probleminin anatomik, doğumsal ya da fonksiyonel bozukluklar nedeniyle yaşandığını belirterek “Prematüre bebeklerde, kas hastalarında yutma sırasında ciğerlere kaçış oluyor. Sürekli akciğer enfeksiyonu gibi problemler meydana geliyor. Hastalar yoğun bakımdan çıkamıyorlar ya da sürekli evde boğulma tehlikesi yaşıyorlar. Biz kliniğimizde yutma bozukluğunu tespit ve tedavi ederek, bu olayları engellemeyi hedefliyoruz. Bu konudaki tecrübeli ekibimizle hastayı beraberce aynı poliklinikte değerlendirip, tartışıyor, yutmanın hangi fazında sorun olduğunu tespit ediyoruz. Daha sonraki tedavi sürecini de aramızda görüşerek belirliyoruz. Normalde bu durumun tespiti aylarca sürerken ekip olarak çok kısa sürede bozukluğun olup olmadığını tespit edebiliyoruz” değerlendirmelerinde bulundu.

Yutma bozukluğunun en çok prematüre, kas hastaları, doğumsal üst havayolu anomalili ya da kronik akciğer hastalarında yaşandığını kaydeden Öktem, “Hasta grubumuz 1 günlükten 18 yaşa kadardır. 1 yaş altında daha çok yutma bozukluklarını görüyoruz. Yutma işlemi çok kompleks bir işlem olup birçok kas ve sinir koordinasyonunu gerektirmektedir. Bu nedenle yutma bozukluklarını daha çok prematüre bebekler, beyinleri oksijensiz kalan sinir hastaları, kas hastaları, uzun süre yoğun bakımda solunum cihazına bağlanan hastalarda görülüyor. Bu hastalar yoğun bakımda ya da taburcu olduklarında sıklıkla beslenme problemleri yaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:10
  1. Medipol
  2. Prematüre
  3. yutma bozuklukları

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