Türkiye'nin ilk Arapça ilahiyat programı

AĞRI (AA) - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İslami İlimler Fakültesi bünyesinde Türkiye'nin ilk Arapça ilahiyat programının açıldığını, bölüme yabancı uyruklu öğrenci alınacağını bildirdi.

AİÇÜ Konukevi'nde gerçekleştirilen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşma yapan Rektör Karabulut, üniversitenin faaliyet ve projelerini anlattı.

Yurt sıkıntısı bulunmayan Ağrı'nın batı illerine göre ucuz bir kent olduğuna işaret eden Karabulut, üniversitelerinde Türkiye'nin 81 ilinden gelen öğrencilerin öğrenim gördüğünü söyledi.

Türkiye'de ilk defa bir üniversitede İlahiyat Fakültesinde tamamı yabancı uyruklu 100 öğrenciye Arapça eğitim vereceklerini ve bunun örnek olacağını aktaran Karabulut, şunları kaydetti:

"Bu sene İslami İlimler Fakültesine yüzde yüz yabancı uyruklu öğrenci alınması şartıyla Arapça ilahiyat programı açtık. Bu program Türkiye'de ilk ve tektir. İnşallah örnek olacak. Bu sene ÖSYM kontenjanlarının dışında 100 civarında yabancı uyruklu öğrenci almayı planlıyoruz. Bu öğrencileri yüzde yüz Arapça programında okutmak istiyoruz. Bu öğrenciler belli bir ücret ödeyerek gelip burada okuyacak, hazırlık sınıfıyla 5 yıllık bir eğitim görecekler. İnşallah bu Ağrı için iyi bir vizyon olacak."

- Suriyeli profesörlerden destek alınacak

Karabulut, bu program için İstanbul'daki Başakşehir Arap Dili ve İslami İlimler Akademisinden özellikle Suriye'den gelen profesörlerle anlaştıklarını ve destek alacaklarını belirterek, programı onların desteğiyle yürüteceklerini ifade etti.

Ağrı'da terörün olmadığını, huzurun hakim olduğunu vurgulayan Karabulut, üniversitenin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) Dijital Dönüşüm Projesi'nin başlatıldığı 8 pilot üniversite arasında yer aldığını anlattı.

Karabulut, birçok üniversitenin sıkıntı olacak kaygısıyla geçen yıl ve bu yıl mezuniyet töreni yapamadığını ancak Ağrı'daki mezuniyet programı ile bahar şenliklerinde hiç bir sorun yaşanmadığını belirterek, "Biz zaten güvenli ve huzurlu bir ortamdayız ama dışarıdaki insanları da bizim bu ortamımıza inandırmamız lazım ki çok daha iyi bir duruma gelelim. Bunu sadece üniversite için değil bütün Ağrı için söylüyorum." şeklinde konuştu.