Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı

Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Stratejisi" politikası kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından 262,5 milyon dolara satın alınan ikinci açık deniz petrol platformu "Deepsea Metro-1" Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Alınan bilgiye göre, İspanya'nın Algeciras Limanı'ndan yola çıkan, bakım, yenileme ve sondaj hazırlık faaliyetlerinin yapılacağı Yalova'daki tersaneye giden, 51 bin 283 groston ağırlığında 229 metre uzunluğundaki Deepsea Metro 1 isimli gemi, sabah 08.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.

Akdeniz'de 10 bin fit derinliğe kadar sondaj yapabilecek kapasitedeki olan ve 262,5 milyon dolara satın alınan Marshall Adaları Bayraklı gemi, saat 10.30'da Çanakkale önlerine ulaştı.

Çanakkale Boğazı'ndan, Türk Deniz Kuvvetlerine ait ilk milli savaş gemisi unvanına sahip "TCG Heybeliada" ve sahil güvenlik botlarının eşliğinde geçiş yapan dev gemi, Marmara Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.

Öte yandan kordonda gezen vatandaşlar da gemiye yoğun ilgi gösterip fotoğraflarını çekti.