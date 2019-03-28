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Türkiye'nin ikinci büyüğü Silvan Barajı hızla yükseliyor

Türkiye'nin ikinci büyük sulama projesi olan Silvan Barajı'nın 8,8 milyon metreküplük dolgu kapasitesinde 5 milyon metreküplük seviyeye ulaşılırken, tüm dolgu işlerinin bu yıl bitirilmesi hedefleniyor- Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın:- "2020 yılı sonunda su tutulması hedeflenen Silvan Barajı göl alanı, bu tarihten itibaren yaklaşık 2,5 yıl içinde dolacak. Barajın tamamlanmasıyla Güneydoğu Anadolu Projesi'nin sulama hedeflerine ulaşılacak"

28 Mart 2019 Perşembe 10:59
Türkiye'nin ikinci büyüğü Silvan Barajı hızla yükseliyor

ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK - Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında Atatürk Barajı'ndan sonra ikinci büyük sulama yatırımı unvanını elde edecek Silvan Barajı'nın 8,8 milyon metreküplük dolgu kapasitesinde 5 milyon metreküplük seviyeye ulaşılırken, tüm dolgu işlerinin bu yıl bitirilmesi hedefleniyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, GAP'ın temel yatırımlarının başında sulama ve enerji projelerinin geldiğini söyledi.

GAP kapsamında irili ufaklı 15 barajın tamamlandığını, 7 barajın ise yapım çalışmalarının devam ettiğini belirten Aydın, bu kapsamda yapımı süren Silvan Barajı'nın, Atatürk Barajı'ndan sonra Türkiye'nin ikinci büyük sulama barajı olma özelliğini taşıdığını bildirdi.

Aydın, terör saldırıları nedeniyle barajın yapımında 2 yıl gecikme yaşandığını anımsatarak, "Bütünüyle kalkınmayı hedefleyen Silvan Projesi, 8 baraj ve 23 sulama tesisinden oluşuyor. Projedeki Silvan, Pamukçay, Ambar, Kuruçay, Başlar, Kıbrıs, Karacalar ve Bulaklıdere barajlarının tamamlanmasıyla 7 milyar 300 milyon metreküp suyun depolanabileceği devasa bir kapasiteye sahip olacağız." dedi.

Silvan Projesi tamamlandığında Diyarbakır'da sulanan 1 milyon dekarın üzerindeki arazinin 2 kat daha artacağını vurgulayan Aydın, projeyle 305 binin üzerinde kişiye istihdam, ülke ekonomisine ise yıllık 1,2 milyar lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Aydın, Silvan Barajı'nın enerji ve sulama maksatlı olduğuna dikkati çekerek, tesisin kurulu gücünün 160 megavat, ortalama yıllık elektrik üretim kapasitesinin 681 gigavatsaat olduğunu, ancak sulama tesisleri işletmeye açılınca ortalama yıllık elektrik üretiminin 88,41 gigavatsaat civarında gerçekleşeceğini söyledi.

Silvan Barajı'nda gelecek dönem yürütülecek çalışmaları anlatan Aydın, "Silvan Projesi 4 aşamalı olarak planlandı. Her aşamada Silvan Barajı rezervuarından sulamaya verilen su miktarı artacak, Silvan Hidroelektrik Santrali'nde üretilen elektrik enerjisi azalacak. Böylece zaman içinde enerji üretimi 681 gigavatsaatten 88,41 gigavatsaate inerken sulamaya verilen su 1,791 milyon metreküpe çıkacak." ifadesini kullandı.

- Avrupa'nın en yüksek ön yüzü beton kaplı barajı

Barajın, 8,8 milyon metreküplük dolgu miktarında 5 milyon metreküp seviyesine ulaşıldığını aktaran Aydın, şöyle devam etti:

"Silvan Barajı'nda günlük yaklaşık 10 bin metreküp dolgu yapılmaktadır. Baraj, 175,50 metre yüksekliği ve 8,8 milyon metreküplük dolgu hacmiyle ülkemizin ve Avrupa'nın en yüksek ön yüzü beton kaplı barajı olacak. Dolgu çalışmalarının 2019 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor. 2020 yılı sonunda da su tutulması hedeflenen Silvan Barajı göl alanı, su tutulduğu tarihten itibaren yaklaşık 2,5 yıl içinde dolacak. Silvan Barajı'nın tamamlanmasıyla da GAP'ın bölge genelindeki sulama hedeflerine ulaşılacak."

Aydın, Silvan Barajı yapımı çalışmalarında şu anda yüzde 58'i geçen fiziki gerçekleşme sağlandığına dikkati çekerek, yaklaşık 2 milyon 400 bin dekar tarım arazisinin bu barajla sulanacağını dile getirdi.

Fırat Nehri üzerinde 5 büyük barajın tamamlanarak ülkenin ve bölgenin hizmetine sunulduğunu belirten Aydın, "İki yıla kadar Dicle Nehri üzerinde de devasa eserleri halkın hizmetine sunmayı hedeflemekteyiz. Tamamlanan barajlardan olan Kralkızı, Dicle ve Batman barajları hem sulama hem de enerji üretiminde kullanılacak. Silvan Barajı birçok farklı fonksiyonu daha bünyesinde barındıracak. Bu barajımız 7 küçük baraja daha hem kendisi su kaynağı toplayacak hem de diğer küçük barajlara su verilmesini sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 10:59
  1. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın
  2. GAP
  3. Güneydoğu Anadolu Projesi
  4. Silvan Barajı
  5. Sulama

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