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"Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırması (2)

Geçen yıl İSO İkinci 500'de kar eden kuruluş sayısı 393, zarar eden kuruluş sayısı 107 oldu- Sıralamaya 97 yeni kuruluş girdi

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:30
"Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırması (2)

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 2018 yılı araştırmasına göre, 393 şirket kar, 107 şirket zarar etti.

İSO, "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının 2018 yılı sonuçlarını açıkladı.

Araştırmaya göre, geçen yıl İSO İkinci 500’de kar eden kuruluş sayısı 393’e çıkarken, zarar eden kuruluş sayısı 107 oldu. 2017 yılında İSO İkinci 500’de kar eden kuruluş sayısı 434, zarar eden kuruluş sayısı 66 olmuştu.

Sanayicilerin son yıllarda makul bir çözüm bulunmasını istedikleri konulardan biri olan KDV alacakları, İSO İkinci 500 şirketleri için de ciddi bir sorun olmayı sürdürüyor. 2018 yılında İSO 500’ün devreden KDV’si bir önceki yıla göre yüzde 35,6 artarak 9,7 milyar TL’ye yükselmişti. Bu yük İkinci 500’de için de devam etmekle birlikte artış hızı geçmiş yıllara göre yavaşlamış görünüyor. İSO İkinci 500’ün devreden KDV’si, 2018 yılında yüzde 0,4 gibi sınırlı bir artışla 1,7 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.

İSO İkinci 500 şirketlerinin teknoloji yoğunluklarına göre oluşturulan katma değer dağılımına bakıldığında, 2018 yılında oluşturulan katma değer itibarıyla en yüksek payı yüzde 47,3 ile düşük teknoloji yoğunluklu sanayiler aldı. Düşük teknoloji yoğunluklu sanayilerin payı 1,1 puan yükseldi. Orta-düşük teknoloji yoğunluklu sanayilerin payı ise 2018 yılında 1,8 puan arttı ve yüzde 29 oldu.


- Ar-Ge yapan firma sayısı 218'e ulaştı


Orta-yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı 2017'de yüzde 23,4 iken, geçen yıl yüzde 21,6’ya indi. 2017'de yüzde 3,1 olan yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı ise geçen yıl yüzde 2,1’e geriledi. Böylece orta-yüksek ve yüksek teknoloji yoğunluklu sanayilerin toplulaştırılmış payı, 2018 yılında 2,8 puan düşüşle yüzde 23,7’ye geriledi.

Bu sonuçlar, Türkiye’de sanayinin yüksek katma değerli ve yüksek teknoloji yoğunluklu sektörlere dönüşüm ihtiyacının sürmekte olduğunu ortaya koyuyor.

Sanayi kesiminin rekabetçiliği için Ar-Ge hayati bir önem taşıyor. 2015 yılında Ar-Ge yapan firma sayısı 180 iken, 2016 yılında ekonomik şartlardaki bozulmaya bağlı olarak bu sayı 177 firmaya gerilemişti. 2017 yılında ise ekonomideki ve sanayideki koşulların iyileşmesi ile birlikte Ar-Ge yapan firma sayısı 188’e yükselmişti. 2018 yılında Ar-Ge yapan firma sayısında daha yüksek bir artış yaşandı ve sayı 218 firmaya ulaştı. İSO İkinci 500 içinden daha çok sayıda firmanın 2018 yılındaki zorlu koşullara rağmen Ar-Ge faaliyetlerine yönelmesi önemli bir sonuç olarak öne çıkıyor.


- Ar-Ge harcamaları yüzde 2,1 arttı


2018 yılında İSO İkinci 500’ün Ar-Ge harcamaları anket verileri ile 498,6 milyon TL’ye yükselmiş görünüyor. Bu rakam, 2017 yılında anket verileri ile ölçülen 488,5 milyon TL tutarındaki Ar-Ge harcamalarına göre sadece yüzde 2,1 artış anlamı taşıyor. Buna bağlı olarak 2018 yılında anket verileri ile toplanan Ar-Ge harcamalarının üretimden satışlara oranı 2017 yılında yüzde 0,45 iken, 2018 yılında yüzde 0,36’ya geriledi.

İSO İkinci 500’ün ihracat performansı geçen yıl önemli ölçüde ivme kaybetti. 2017 yılında yüzde 16,9 olan ihracat artışı, 2018 yılında sadece yüzde 0,7 olarak gerçekleşti. Böylece toplam ihracat büyüklüğü 9 milyar dolara yaklaştı. İhracattaki bu ivme kaybına rağmen İSO İkinci 500’ün toplam ihracatı 2 yıl üst üste artış gösterdi.

İSO İkinci 500 kapsamındaki sevindirici gelişmelerden biri de ihracat yapan firma sayısındaki artış eğilimi oldu. Çalışmanın yapıldığı ilk yıl olan 1997’de ihracat yapan firma sayısı 407 iken, 2018’e gelindiğinde bu sayı 451’e yükseldi.


- Listeye 97 yeni firma girdi


İSO İkinci 500 şirketlerinin listesine bakıldığında sıralamaya 97 yeni kuruluşun girdiği görüldü. Bunlardan 62’si 2017'deki İSO 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasının dışından sıralamaya girme başarısı gösteren şirketlerden oluştu. Geriye kalan 35 kuruluş ise 2017 yılında İSO 500 sıralamasında yer alırken, geçen yıl İSO İkinci 500 sıralamasına geriledi.

İSO İkinci 500'de yer alan ilk 50 sanayi kuruluşu ve üretimden satışları şöyle:

20182017KuruluşlarÜretimden
satışlar (Net) (TL)
163Bilkont Dış Ticaretve Tekstil Sanayi A.Ş.413.697.419
213ORMA Orman Mahsulleriİntegre San. ve Tic. A.Ş.412.376.158
343Erişler Yem San. veTic. A.Ş.411.552.018
4101Balorman OrmanÜrünleri San. ve Tic. A.Ş.410.367.083
5-Felda Iffco Gıda San.ve Tic. A.Ş.409.383.535
6-Öztiryakiler MadeniEşya San. ve Tic. A.Ş.409.091.663
7-Oğuz Tekstil San. veTic. A.Ş.404.915.710
8-Tufan Endüstri DemirÇelik San. ve Tic. A.Ş.404.592.636
912Pilyem Gıda TarımSan. ve Tic. A.Ş.403.834.022
10+Oyka Kağıt AmbalajSan. ve Tic. A.Ş.403.264.246
1170Magnesit A.Ş.402.826.074
12175Hasparlak Çelik San.ve Tic. A.Ş.401.119.502
1362Grammer KoltukSistemleri San. ve Tic. A.Ş.400.291.122
14176Erdem Soft TekstilSan. ve Tic. Ltd. Şti.399.819.352
15-Ege Seramik San. veTic. A.Ş.399.385.311
16---
1718Ermaksan Makina San.ve Tic. A.Ş.395.412.416
1896Kervan Gıda San. veTic. A.Ş.394.385.622
1950Nemak İzmir DökümSanayi A.Ş.393.832.198
20178Omnia Nişasta San. veTic. A.Ş.393.372.551
21-Yakupoğlu Tekstil veDeri San. Tic. A.Ş.393.364.350
2223Ve-Ge Hassas Kağıt veYapıştırıcı Bant San. ve Tic. A.Ş.392.294.187
237YÜNSA Yünlü San. veTic. A.Ş.391.728.409
2480Akım Metal San. veTic. A.Ş.390.135.136
2554Demisaş Döküm EmayeMamulleri Sanayi A.Ş.389.083.419
26272Agrobest Grup Tarımİlaçları Tohumculuk İmalat İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.388.825.779
27---
28205Gemciler Güven MetalSan. ve Tic. A.Ş.388.475.166
2984Maysan Mando OtomotivParçaları San. ve Tic. A.Ş.387.990.705
30333DB Tarımsal EnerjiSan. ve Tic. A.Ş.387.172.754
31-Özerdem Mensucat San.ve Tic. A.Ş.385.709.533
32144Kıvanç Tekstil San.ve Tic. A.Ş.385.682.638
33+Karizma BeşlerEt-Gıda San. ve Tic. A.Ş.385.643.271
34145Murat Ticaret KabloSanayi A.Ş.385.150.407
35-Trakya Yenişehir CamSanayii A.Ş.384.859.803
36-Demir Export A.Ş.383.320.226
37+Kale Havacılık SanayiA.Ş.381.802.867
38-Arslantürk TarımÜrünleri San. İhr. ve İth. A.Ş.381.613.095
3976BATIÇİM Batı AnadoluÇimento Sanayii A.Ş.380.976.612
40-Erdem Tekstil San. veTic. A.Ş.378.889.678
4175Türkiye Lokomotif veMotor Sanayi A.Ş. (TÜLOMSAŞ)378.376.190
42-Yurtbay Seramik San.ve Tic. A.Ş.376.399.085
43+Polisan Kimya SanayiiA.Ş.376.383.096
4471Kombassan KağıtMatbaa Gıda ve Tekstil San. Tic. A.Ş.376.354.839
45130Eskapet Pet ÜrünleriKimya Gıda Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti.376.082.107
46159Torun BakırAlaşımları Metal San. ve Tic. A.Ş.375.338.090
4792Roteks Tekstilİhracat San. ve Tic. A.Ş.374.807.153
48203Parsan MakinaParçaları Sanayii A.Ş.373.305.734
4989Karbel KonfeksiyonSan. ve Tic. A.Ş.373.284.119
50120Cam Merkezi San. veTic. A.Ş.372.547.463

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:30
  1. İSO

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