0553 313 94 23

"Türkiye'nin hızı kesilmeye çalışılıyor"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Türkiye'nin büyümeyle ilgili hızı kesilmeye çalışılıyor. Daha müreffeh ülke olmaması için hızı kesilmeye çalışılıyor. Biz de inadına inadına hizmet diyoruz. Vatandaşa hizmet diyoruz, halka hizmet diyoruz"

09 Mart 2019 Cumartesi 00:07
"Türkiye'nin hızı kesilmeye çalışılıyor"

KÜTAHYA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye'nin büyümeyle ilgili hızı kesilmeye çalışılıyor. Daha müreffeh ülke olmaması için hızı kesilmeye çalışılıyor. Biz de inadına inadına hizmet diyoruz. Vatandaşa hizmet diyoruz, halka hizmet diyoruz." dedi.

Pakdemirli, Tavşanlı ilçesinde yapımı tamamlanan "İçme Suyu İsale Hattı"nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Tavşanlı halkının 40 milyon liralık yatırımla direkt kaynağından getirilen, memba kalitesinde suya kavuştuğunu söyledi.

Türkiye'nin müdahalelerle önünün kesilmeye çalışıldığını belirten Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin büyümeyle ilgili hızı kesilmeye çalışılıyor. Daha müreffeh ülke olmaması için hızı kesilmeye çalışılıyor. Biz de inadına inadına hizmet diyoruz. Vatandaşa hizmet diyoruz, halka hizmet diyoruz. Bu seçimler iki eksende geçecek. Bir, AK Parti'nin AK belediyeciliğinin devamı, diğer taraftan da sizlerden de 2023 yılına kadar geçerli bir vize aldık. Daha geçen yıl seçim yaptık. Eğer oy oranlarında bir düşme olursa muhalefet gelecek ve diyecek ki: 'Bakın, oy oranları düştü, seçime gidelim.'

Sizin bu kadar istikrarla bu hükümeti, bu partiyi bu kadar yıl desteklemenize rağmen 16 yılda 13 seçime gitmeye mecbur kaldık."

Türkiye'nin artık seçime ihtiyacının olmadığını, "seçim" demenin "beklenti" demek olduğunu, beklentilerin ötelenmesi anlamı taşıdığını dile getiren Pakdemirli, AK Parti'nin Tavşanlı Belediye Başkan adayı Mustafa Güler'e destek sözü istedi.

Konuşmanın ardından içme suyu isale hattının açılışı yapıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 00:07
  1. - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  2. konuşma
  3. Kütahya
  4. Tavşanlı
  5. tören

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irak'ta bombalı saldırı: 2 ölü, 16 yaralı
    1. Irak'ta bombalı saldırı: 2 ölü, 16..
    2. Milli Savunma Bakanı Akar’dan şehit..
    3. Venezuela’daki elektrik kesintisi 20..
    4. Mısırlılar Konağı, konukevi olarak..
    5. Operasyon başladı! Sokağa çıkma yasağı..
    6. GÜNDEM ÖZETİ / 9 Mart 2019
    7. "Kendilerine truva atları bulmuşlar"
    8. "Türkiye'nin hızı kesilmeye çalışılıyor"
    9. Maçın ardından
    10. HDP’li vekiller engelledi, polis..
    11. Şok iddia: Cezayir Genelkurmay..
    12. Tavşanlılılar suyu kaynağından içecek
    13. Başkentte DSP'nin seçim otobüsüne..
    14. Başkentte "Suriye'deki tutuklu kadın..
    15. Memur-Sen’den "Vicdan Hareketi..
    16. Niğde’de silahlı kavga: 3 yaralı
    17. Fenerbahçe'ye Medipol Başakşehir maçı..
    18. Binali Yıldırım "8’inci Uluslararası..
    19. Basketbolda maçın ardından
    20. Hakan Keleş: "Gol yemeden galip..
    21. Gençler sordu, İsmet Yıldırım cevapladı
    22. Televizyon patladı, çıkan yangında 4..
    23. "Belediyelere kadın elinin değmesi..
    24. İspanya’da 8 Mart coşkusu
    25. PKK/PYD'den ABD'ye çağrı: Türkiye'nin..
    26. Svetislav Pesic: “Efes maçın başından..
    27. Erol Bulut: "İçimizde halletmemiz..
    28. Ergin Ataman: “Barcelona karşısında..
    29. ADÜ’nün kadın çalışanları 8 Mart’ı..
    30. Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    CHP'de büyük panik! O iller kaybediliyor
    CHP'de büyük panik! O iller kaybediliyor
    İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
    İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!