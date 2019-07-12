Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Ankara’ya getiren AH-124-100 kodlu Antonov uçağınburnu açıldı. S-400 sistemlerinin p
Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Ankara’ya getiren AH-124-100 kodlu Antonov uçağınburnu açıldı.12 Temmuz 2019 Cuma 13:24
Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Ankara’ya getiren AH-124-100 kodlu Antonov uçağınburnu açıldı. S-400 sistemlerinin parçalarıMurdet Askeri Havaalanında aktarımişlemleribaşladı.
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