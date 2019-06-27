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ABD'den skandal karar! Türkiye'nin tarihi hamlesi sonrası harekete geçtiler

ABD Senatosu Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji Ortaklığı tasarısını onayladı.Buna göre ABD, İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs arasında enerji işbirliğini koordine edecek bir merkez kurulacak.

27 Haziran 2019 Perşembe 08:03
ABD'den skandal karar! Türkiye'nin tarihi hamlesi sonrası harekete geçtiler

ABD Senato Dışişleri Komitesi tarafından kabul edilen tasarıya, Türkiye'nin Doğu Akdeniz’e ikinci bir sondaj gemisi göndermesinin ardından geldi. 

Enerji merkezi

Tasarı, ABD, İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs arasında enerji işbirliğini koordine edecek bir ABD-Doğu Akdeniz Enerji Merkezi kurulmasını öngörüyor.

Tasarıya göre ayrıca; Kıbrıs'a silah satışı ile ilgili kısıtlamalar kaldırılacak, Yunanistan'a 3 milyon ABD Doları tutarında askeri doğrudan yardım yapılacak ve 2020-2022 yılları arasında mali dönemlerinde Yunanistan ve Kıbrıs'a Uluslararası Askeri Eğitim yardımı yapılacak.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 08:03
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