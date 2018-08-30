Türkiye'nin 'Ovaköy' hamlesi ABD'yi fena korkuttu! Acil toplandılar

Türkiye ve Irak arasındaki üst düzey görüşmelerde mutabakata varılan Ovaköy-Bağdat Hattı, ABD’yi paniğe sevk etti. Irak Başbakanı Haydar İbadi’nin Ankara temasları sonrası harekete geçen ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Brett McGurk, başta Barzani ve Talabani olmak üzere bölge aşiret liderleriyle bir dizi görüşme gerçekleştirdi. ‘Sömürge valisi’, ‘PKK/PYD CEO’su’ gibi sıfatlarla anılan ve 2015 yılından beri bölgede görev yapan McGurk, Musul, Erbil, Telafer ve Sincar’da bir dizi toplantı tertipledi. Görüşmelerde McGurk, Türkiye-Irak ve Irak-Suriye sınırlarının ‘Bağdat güçlerinden temizlenerek güvenliğin Amerikan askerleri ve Peşmerge’ye devredilmesi’ konusunda aşiretlerden yardım istedi. Yeni Şafak, toplantıların ana gündem maddeleri ve arka plan bilgilerine ulaştı.

‘TELAFER HAVALİMANI ABD ÜSSÜ OLSUN’

Türkiye’den Irak’ın başkenti Bağdat’a açılacak alternatif Ovaköy hattının ilk ayağını teşkil eden ‘Telafer’, McGurk ve beraberindeki heyetin bölgedeki temaslarında özel konu başlığı olarak yer aldı. Farklı kitle temsilcilerinin önderleriyle Kerkük’te yapılan toplantıda açıkça Telafer’in Irak ordu güçlerinden temizlenerek ABD kontrolüne gireceği iddia edildi. McGurk sözkonusu toplantıda Telafer Askeri Havalimanı’nda İran askerleri ve İran yanlısı Haşdi Şabi milislerinin bulunduğunu, ABD güçlerinin Telafer Havalimanı’nı bu unsurlardan temizleyerek kontrolü ele geçirmek istediğini söyledi.

SINIR HATTINA ABD ASKERİ

Brett McGurk tarafından organize edilen ve ABD’li 3 üst düzey ismin de katıldığı toplantılarda Türkiye ve Suriye sınırlarının ‘Amerikan askerlerinin desteğiyle Peşmerge güçlerine devredileceği’, Washington’un bu konuda kararlı olduğu ifade edildi. Brett McGurk 4 gün boyunca bölgede görüşme trafiği sürdürürken, ABD’li dışişleri ve savunma heyeti bir hafta daha Kuzey Irak’ta kalarak farklı kesimlerle görüşmeyi sürdürdü.

İŞGAL KERKÜK’Ü KAPSIYOR

Görüşmelerde ‘tartışmalı alanların taksimi’ de yeniden ele alındı. McGurk şu an Musul ve Kerkük’te 40 bin İran yanlısı milis bulunduğunu, Irak ordusunun yüzde 80 oranında Şii militanlardan oluştuğunu ve İran güdümlü olduğunu belirtti. McGurk, bölgenin ABD öncülüğünde Haşdi Şabi’den temizlenmesi konusunda tüm kesimlere işbirliği teklifinde bulundu. Irak’ın Türkiye ve Suriye sınırlarının tamamen ABD kontrolüne geçmesi sonrası Peşmerge’ye devredileceğini söyleyen McGurk, bir sonraki adımın ise Kerkük olacağını ve yine Kerkük’ün de Peşmerge idaresine bırakılacağını söyledi.

O PLANLARI BOŞA ÇIKARIN

Uzmanlar, McGurk ile ekibinin Irak kuzeyinde sürdürdüğü faaliyeti ‘Ovaköy’ü sabote girişimi’ olarak değerlendiriyor. Türkiye ve Irak hükümetlerinin Barzani ve Peşmerge bölgelerini by-pass ederek Habur Sınır Kapısı’na alternatif olarak açmaya çalıştığı ticaret ve ulaşım koridoru ABD tarafından baltalanmaya çalışılıyor. Panik içinde toplantılar icra eden ABD, Ovaköy’ü engelleme dışında başka planlar da yapıyor. Sınır bölgelerine Amerikan askeri yerleştirilir ve daha sonra buralar Peşmerge’ye teslim edilirse Washington bir taşla birçok kuş vurmuş olacak. Çünkü böylelikle hem Ovaköy-Bağdat Hattı projesi engellenecek hem ‘Peşmerge kontrolü’ görüntüsü altında PKK himayesine devam edilecek hem de Suriye PKK’sına (PYD) cephane sevkiyatı için Irak ile Suriye arasında kara lojistik yolu açık tutulacak. Ovaköy hattının bir an önce hayata geçirilmesi, Amerikan planlarının akim bırakılması için büyük önem taşıyor.

SÖMÜRGE VALİSİ MESAİDE

Türkiye ve Irak arasında varılan Ovaköy-Bağdat yolunun açılması mutabakatı sonrası bölgeye giden Brett McGurk, 4 gün boyunca Şabek, Türkmen, Arap, Kürt ve Hıristiyan temsilcilerle görüştü. Erbil'de Barzani, Süleymaniye'de ise Kubat Talabani ile görüşen McGurk'e ABD'den gelen 3 kişilik savunma ve dışişleri heyeti de eşlik etti.

PETROLÜ VER ÇEKİLEYİM

ABD, Esed rejimiyle Şam'da petrol pazarlığına oturdu. Suriye ile ABD istihbaratının geçtiğimiz haziran ayındaki görüşmesi çeşitli kaynaklarca doğrulandı. İddiaya göre Suriye İstihbaratı (El-Muhaberat) Şefi Ali Memluk ile Şam Havalimanı'nda biraraya gelen CIA görevlileri, rejimden üç talepte bulundu: İran güçlerinin Suriye'nin güneyinden çekilmesi, yabancı savaşçılar dahil olmak üzere ülkedeki terörist gruplar hakkında istihbarat paylaşımı, Suriye'nin doğusundaki petrol bölgelerinde ABD'nin söz sahibi olması. Amerikalıların, taleplerin karşılanması halinde askeri güçlerini Suriye'den çekebileceklerini ima ettikleri ileri sürülüyor. 4 saatlik görüşmede El-Muhaberat Şefi Memluk'un ise muhataplarına, "Washington'la ilişkiler normalleşene dek güvenlik konularında işbirliği yapamayız. Ülkemizdeki güçlerinizi tamamen çekin" dediği belirtiliyor.

(Yeni Şafak)