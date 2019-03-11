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Türkiye'nin güzellikleri Coca-Cola kutularında

Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesindeki 13 şehri kapsayan "Bir Başkayız Biz" projesiyle, şehirlerin doğal ve tarihi güzellikleri özgün tasarımlarla Coca-Cola kutularında yer alıyor- Kutular üzerinde yer alan QR kod uygulamasıyla da tüketicilere şehirleri yakından tanıyacakları, eşsiz bir dijital deneyim sunuluyor

11 Mart 2019 Pazartesi 11:47
Türkiye'nin güzellikleri Coca-Cola kutularında

İSTANBUL (AA) - Coca-Cola, ülke ve şehirlerin kültürel özellikleriyle tasarım ögelerini birleştirerek yerel değerleri keşfetme duygusunu vurgulayan global kampanyasını "Bir Başkayız Biz" adıyla Türkiye’ye taşıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinden, nüfus yoğunluğu bakımından büyük şehirlerin yer aldığı projede, bu şehirlerin simgelerini yansıtan ve vurgulayan özellikler yer alıyor.

Coca-Cola kutu tasarımları, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Şanlıurfa, Van, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Samsun, Trabzon, Denizli ve Antalya olmak üzere 13 şehrin öne çıkan doğal, tarihi ve kültürel ögelerine bir keşif yolculuğu sunuyor.


- Türkiye'nin tarihi mekanları ve doğal güzellikleri Coca-Cola kutularında

Denizli’nin Pamukkale travertenlerinden Erzurum'un Palandöken Dağı'na, İstanbul Boğazı'ndan ve Galata Kulesi'nden Şanlıurfa'nın Göbeklitepe Ören Yeri'ne, Van Gölü’ne ve Diyarbakır Surları'na kadar birbirinden farklı ikonik simgeler, Coca-Cola kutularında yer alıyor.

Ankara'nın Kuğulu Park'ı, İzmir'in denizi, Trabzon'un kemençesi, Bursa'nın Uludağ'ı, Adana'nın portakal çiçeği gibi, "Bir Başkayız Biz" projesinde yer alan motifler, Türkiye’nin tüm şehirlerini daha çok keşfetmek için ilham veriyor.


- QR kod uygulamasıyla unutulmaz bir şehir deneyimi

"Bir Başkayız Biz" projesi, Coca-Cola kutularının üzerinde bulunan QR kod ile dijital dünyaya da taşınıyor. QR kod okutulduğunda, bu kampanyaya özel olarak hazırlanan mobil uygulama sayesinde, kullanıcılar artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılarak hazırlanan etkileyici animasyonlarda Coca-Cola kutularının üzerindeki karakterlerle tanışacak. Bu deneyim, izleyicilerine bazı sürprizler kazandıracak.

Kampanyanın ilerleyen aşamalarında mobil uygulamada yapılacak geliştirmelerle şehirler ve kullanıcılar arasındaki etkileşim daha da zenginleşecek. Kullanıcılar, mobil uygulama üzerinden, bulundukları şehrin sokaklarına ve meydanlarına artırılmış gerçeklik ile farklı şehirlerin motiflerini bırakabilecek, başka kullanıcıların bıraktığı motifleri keşfedebilecek. Motiflerle şehre iz bırakan kullanıcılar, sürpriz ödüllerin de tadını çıkaracak.

Coca-Cola yeni ambalaj tasarımları, tüm Türkiye’de mart ayı itibarıyla satışa sunuldu.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 11:47
  1. “Bir Başkayız Biz”
  2. Coca-Cola

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