-"Türkiye'nin güvenliği her şeyden önemli"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Cumhuriyet bu milletin en kıymetli kazanımıdır. Bizim kafamızın arkasında başka bir dünya, başka bir yol haritası kesinlikle yok. Biz içimiz, dışımız neyse öyle adamlarız. Cumhuriyet hepimizindir, cumhuriyeti kuran liderler hepimizindir. Kurtuluş Savaşının bütün gazileri, şehitleri hepimizindir." dedi.

Yazıcı, AK Parti Babaeski İlçe Başkanlığını ziyaretinde, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturu ile hareket ettiklerini söyledi.

Seçimin yaklaştığını, siyasetin proje rekabeti olduğunu ifade eden Yazıcı, şöyle konuştu:

"Bizim icraatımızın merkezinde insan var. O 'insan' sözcüğünün başında başka bir sıfat yok, mezhep ayrımlaştıracak tanımlama yok, ırk vurgusu yapacak niteleme yok. Katıksız yalın halde insan. Onun için 17 yıldır yaptığımız bütçelerde oransal olarak en fazla ödeneği iki alana ayırıyoruz. Birisi sağlık, diğeri eğitimdir. Laf üretenler var, iş üretenler var. Biz iş üretiriz.

Hastanelerin durumunu görüyorsunuz, nereden nereye getirdik. Koğuş usulü hastane, kuyruklu hastane, kuyruklu eczane, böyle bir şey olabilir mi? Aldık oradan bu duruma getirdik. Sosyal politikaları gündemimizin birinci sırasına yerleştirdik. Bu ülkede aç açıkta insan olmayacak. Devlet ve devleti yönetenler bunları görecek, bunları görmeyen yöneticinin gözü kördür, vicdanı kapalıdır."

Milletin en değerli kazanımlarından Cumhuriyet'in kimsenin tekelinde olmadığını vurgulayan Yazıcı, "Cumhuriyet bu milletin en kıymetli kazanımıdır. Bizim kafamızın arkasında başka bir dünya, başka bir yol haritası kesinlikle yok. Biz içimiz, dışımız neyse öyle adamlarız. Cumhuriyet hepimizindir, cumhuriyeti kuran liderler hepimizindir. Kurtuluş Savaşının bütün gazileri, şehitleri hepimizindir." diye konuştu.

Hizmet etmek, milletin sorunlarını çözmek için siyaset yaptıklarının altını çizen Yazıcı "Gerçekten siyaseti rant çıkarmak için yapanlar var bu ülkede. Siyaseti kendi pozisyonlarında değişiklik sağlamanın aracı olarak kullananlar var bu ülkede. Dün vardı bugün var yarın da olacak." dedi.

-"Türkiye'nin güvenliği her şeyden önemli"

Muhalefetin sığ düşündüğünü ifade eden Yazıcı, şunları kaydetti:

"Muhalefet partisinde milletvekili Türkiye'nin Akdeniz'de petrol araması için yaptığı çalışmaları küçümsüyor, 'Ne işi var.' diyor. Bu ne mantık böyle bir şey olabilir mi? Türkiye'nin güvenliği söz konusu olduğunda her şey teferruattır. Bakın bizim doğu sınırlarımızda Suriye topraklarında, Irak'ta dünyanın öbür ucundan gelmiş değişik unsurlar orada alan edinmeye çalışılıyor, alan ediniyor ve bizim sınırımızda terör örgütünün uzantılarından bir bölge oluşturmaya çalışırken biz seyirci mi kalmalıydık? Kalmadık.

15 Temmuz alçak darbe teşebbüsüne rağmen, o teşebbüs dolayısıyla ordumuzdan 160 dolayında general rütbeli subay tasfiye etmiş olmamıza rağmen tarihin en büyük operasyonunu gerçekleştirdik biz. 15 Temmuz olayından kırk gün sonra 24 Ağustos 2016'da ne yaptık, nedir o hareket, tarihin en büyük hareketi dediğim Fırat Kalkanı Operasyonu. İşte güvenliğimiz söz konuşu olduğunda biz öyle yaparız. 2018 yılı 20 Ocak'ta bir operasyon daha yaptık Zeytin Dalı Operasyonu. İş olsun diye mi yapıldı bunlar. Türkiye'nin güvenliği her şeyin üzerindedir. Yaşama hakkı, insanların özgürce yaşama hakkı büyün hakların temelidir."

Bir vatandaşın "Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili müjdeyi bekliyoruz, seçime kadar çıkacak mı?" sorusuna Yazıcı, gülümseyerek "Seçime kadar nasıl çıkacak. Sen bizden rüşvet istiyorsun, biz rüşvete karşıyız, hak konusu ayrı. Sizi belli açıdan haklı görüyoruz, belli açıdan imkanlara bakıyoruz, imkanlar zor. İnşallah imkanları denkleştirir öyle yaparız." şeklinde cevap verdi.

Yazıcı, daha sonra Ticaret Borsası ve esnafı ziyaret etti. Esnaf ziyaretlerinde Babaeski Belediye Başkanı Abdullah Hacı, Yazıcı'ya çiçek takdim ederek, kendisiyle bir süre sohbet etti.