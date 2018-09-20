Roketsan dünyada ilk 100 arasına girmeyi başardı!

Türkiye’nin roket ve füze tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi konularında lider konumda bulunan Roketsan, başta Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ihtiyacına yönelik üretimlerine devam ederken, ihracat başarısını da sürdürüyor.

Türk savunma sanayiine 30 yıldır katkı veren ve yüzde 87’lik yerlilik oranına ulaşan Roketsan, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na bağlı bir şirket olarak 1988’de Türkiye’nin roket ve füze tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi konularında lider bir kuruma sahip olması amacıyla kuruldu. Roketsan, yaptığı ciddi atılımlar sayesinde bugün, dünyanın en büyük savunma sanayii şirketleri listesinde ilk 100’de yer almayı başardı.

GENİŞ YELPAZE

Roketsan, Ankara’daki toplam 5.7 milyon metrekarelik alanlık tesislerinde, farklı özelliklerdeki roket, füze, güdümlü mühimmat ve bunların fırlatma sistemleri ile sevk sistemlerini, roket yakıtlarını, güdüm ve kontrol sistemlerini, yazılımlarını tasarlamak ve üretmek, lojistik hizmetlerini vermek ve uydu fırlatma sistemleri geliştirmek çerçevesinde faaliyetlerini yürütüyor.

TSK’nın ihtiyacına yönelik üretimlerini sürdüren Roketsan, aynı zamanda özgün ürünlerini de ihraç ediyor. Roketsan’ın üretimini yaptığı tüm roket, füze, silah sistemleri, zırh sistemleri TSK’nın kullanımına sunulurken, cirosunda ihracatın payı yaklaşık yüzde 25’i buluyor. Bu kapsamda, 107, 122 ve 300 mm’lik roketleri, İHA’lardan fırlatılan MAM-L füzesi ve Patriot füzelerinin alt parçaları temel olarak ihracatı gerçekleştirilen ürünler arasında bulunuyor.

Çalışanlarının yüzde 30’una yakını Ar-Ge merkezlerinde görev yapan Roketsan, yaygın pazar geliştirme ve tanıtım faaliyetlerine destek olması için Ticaret Bakanlığı’nın TURQUALITY teşvik programına dahil olan ilk savunma sanayii şirketi konumunda da bulunuyor.

KAPLAN VE KAAN

Roketsan, TSK’nın ihtiyacı kapsamında ilk özgün roketleri olan TR-107 ve TR-122’leri 20 yılı aşkın bir süredir hem yurt içi hem de yurt dışında kullanılıyor. Hassas atım yeteneği bulunan 122 mm’lik roketler de üretime geçerken, ayrıca TRG-300 Kaplan ve KAAN sistemleriyle düşman derinliklerine hassas atımlar yapılabiliyor. Taarruz helikopterine güç çarpanı olarak üretilen lazer güdümlü CİRİT füzesi, ATAK helikopterinin yanında farklı tipte helikopter ve keşif gözetleme uçaklarına entegre edilebiliyor.

Roketsan’ın öne çıkan projelerinden biri de mevcut muharebe sahasının gerekleri doğrultusunda geliştirdiği Mini Akıllı Mühimmat. Lazer güdümü sayesinde sabit ve hareketli hedefler etki altına alınabiliyor. Savaş uçaklarında kullanılan ve 250 km derinlikteki hedefleri etki altına alan SOM füzesinin, F-35 Müşterek Taarruz Uçağı (Joint Strike Fighter) ile uyumlu versiyonu olan SOM-J’nin entegrasyon faaliyetleri de devam ediyor.

YARIŞMADA DERECEYE GİRENLERE ‘İŞ’ JESTİ

Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 20-23 Eylül tarihleri arasında İstanbul yeni havalimanında düzenlenecek TEKNOFEST yarışmalarında dereceye girenlerin kuruma başvurmaları halinde hiçbir şart aranmaksızın işe alınacağını söylemişti.

GUİNNESS REKORLAR KİTABI’NDA

Roketsan’ın, kullanıcı ihtiyacına göre tasarlanan silah sistemleri özellikleri açısından dikkat çekici projeleri bulunuyor. Son olarak Roketsan’ın Birleşik Arap Emirlikleri için ürettiği “Jobaria Çok Kundaklı Lançer”, “namlu sayısı bakımından dünyanın en büyük roket topçusu” olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Çok kundaklı silah sistemi altı ayrı silah sisteminin görevini tek bir araçta yapacak yeteneği sahip olma özelliğiyle ön plana çıkıyor.

(Milliyet)