Türkiye'nin gurur haritası! Donanma gövde gösterisi yaptı

Türk Donanması’nın Türkiye’yi çevreleyen üç denizde eş zamanlı olarak icra ettiği, tarihinin en büyük tatbikatı Mavi Vatan-2019 bugün sona eriyor. 27 Şubat’ta başlayan tatbikatta uluslararası hukuka uygun olarak, tüm denizlerimizdeki hak ve menfaatlerini koruma hedefi doğrultusunda ve hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın 103 gemiyle, bütün Karadeniz ve Ege’de, Akdeniz’in büyük bölümünde 462 bin kilometrekarelik mavi sular yoğun olarak kullanıldı; harekât ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi. Tatbikat kapsamında İyon Denizi’ne de sefer yapıldı. 103 gemi ve 19 bin personelle gerçek mühimmat kullanımıyla gerçekleştirilen atışlarla donanmanın harbe hazırlık seviyesi ve deniz, kara ve hava unsurlarının müşterek harp kabiliyeti artırıldı. Tatbikatta, denizaltıdan yapılan fiili torpido atışları dolayısıyla, denizaltı ve hava savunma eğitimleri kapsamında NOTAM’lar yayınlanırken, uluslararası sularda harekât eğitim faaliyetleri saha ilanı yapılmaksızın gerçekleştirildi. Türk donanmasının denizlerdeki faaliyet alanının büyüklüğü haritalara yansıdığında gurur tablosu da ortaya çıktı.

Hainlerden arındıkça güçlendi

Tatbikat, FETÖ’nün en büyük zararı verdiği Deniz Kuvvetleri’nin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra hainlerden arındırılarak daha da güçlendiğinin önemli bir göstergesi oldu. Tatbikatın son iki günü liman ziyaretlerine ayrılırken, donanma halkın büyük teveccühüyle karşılaştı. Milletin hayır dualarını alan bahriyeliler, 15 Temmuz’da millete kurşun sıkan görüntüleri geride bırakarak tekrar Peygamber Ocağı olma yolunda ilerlendiğini gösterdi. Mavi Vatan-2019, en çok komşumuz Yunanistan’da konuşulurken, Çin’den Rusya’ya, Amerika’dan İsrail’e dünya kamuoyunda büyük güç gösterisi olarak yankı buldu.

Varna’dayız

Mavi Vatan-2019 Taktik Tatbikatı kapsamında TCG Kemalreis Fırkateyni ve TCG I. İnönü Denizaltısı Bulgaristan’ın Varna Limanı’na demirledi. Türkiye’nin Sofya Büyükleçiliğinden yapılan açıklamada, “Tatbikata iştirak eden unsurlar tarafından 3 denizde 33 yurt içi ve 7 yurt dışı liman olmak üzere toplam 40 liman ziyareti icra edilmektedir” denildi.

Dosta düşmana 10 mesaj

Tarihi tatbikatla iç ve dış kamuoyuna şu önemli mesajlar verilmiş oldu:

* Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından oldubittiler yoluyla işgal girişimlerine sahne olan 462 bin kilometrekarelik Mavi Vatan’daki hak ve hakimiyetimiz pekiştirildi. Türk kıta sahanlığı sınırları tartışmalara kapatıldı.

* Halen Suriye sınır ötesinde ve yurt içinde terörle mücadele yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri, birden fazla cephede savaşabilecek güce sahip olduğunu gösterdi. Bu tablo, Yunan basınında ‘2.5 savaş doktrini’ (Türkiye iki cephede savaşabiliyor, ayrıca iç cephesinde de PKK veya başka bir örgütün saldırılarına karşı koyabiliyor) olarak tanımlandı.

* Fetullahçı Terör Örgütü’nün en büyük zararı verdiği Türk Deniz Kuvvetleri’nin 15 Temmuz’un açtığı yaraları kapattığını ve hainlerden temizlenerek daha da güçlendiğini ortaya koydu.

* Darbe girişimi sonrası donanmanın ve hatta TSK’nın güç kaybettiği iddialarına verilmiş en büyük yanıt oldu. Türk donanmasının gücü tartışmasız kabul gördü.

* Deniz Kuvvetleri’nin NATO’nun vazgeçilmez bir unsuru olduğunu ortaya koydu, Türkiye’yi NATO’da küçümseyenlere önemli bir cevap oldu.

* Türkiye’nin milli savunma sistemlerinin başarıyla denendiği tatbikatta silah sistemleri göz doldurdu.

* Yunanistan’ın tatbikatlar yoluyla tacizlerine karşı Türk kıta sahanlığında icra edilen harekâtlar, Türkiye’nin barışı önceleyen duruşunu bir kez daha gösterirken, bu tabloyla uluslararası kamuoyuna önemli bir mesaj verilmiş oldu.

* Doğu Akdeniz’deki Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin sözde münhasır ekonomik bölge (MEB) sahalarını gösteren haritalar ve Yunanistan’ın işgal haritaları tatbikatla birlikte yırtılıp atıldı.

* Gerçek mermilerle ve gerçek harp ortamını yansıtan harekât eğitimleri başarısıyla göz doldururken, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin artan gücü, imkan ve kabiliyetleriyle dosta güven, düşmana korku salındı.

* 15 Temmuz’da ‘kendi halkına kurşun sıkan ordu’ görüntüsü yok oldu. FETÖ ve diğer terörist hainlerden arındırılan milli ordunun denizcileri Mavi Vatan’da yaptıkları liman ziyaretleriyle milletiyle yeniden bütünleşti.

(Yeni Şafak)