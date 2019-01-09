Türkiye’nin gündemine oturan Palu ailesine linç girişimi!

Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı içinde cinayetler tecavüzler ve akla hayale gelmedik sapıklık ve iğrençliklerin olduğu Palu Ailesi ve Tuncer Ustael skandalı artık çözüme yaklaştı.

Kocaeli'de 11 yıl önce anne ve kızının esrarengiz şekilde ortadan kaybolması ile ilgili olarak katıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında canlı yayındayken gözaltına alınan Palu Ailesi fertleri Tuncer Ustael, Emnine Ustael, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

"İdam istiyoruz" diye bağırdılar

Emniyet binası önünde toplanan vatandaşlar Palu Ailesi ve Tuncer Ustel'e öfkelerini "İdam istiyoruz" diyerek gösterdi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı ve öfkelerine yenik düşen vatandaşların linç girişimine karşı teyakkuzda oldukları görüldü.

Türkiye'yi günlerdir meşgul eden Palu ailesiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Kocaeli Körfez Başsavcılığı, günlerdir devam eden tv yayınını ihbar kabul ederek, aile fertleri hakkında 'Kasten adam öldürme' suçundan gözaltı kararı verdi.

Gözaltıların Meryem ve Melike Tahnal cinayeti ile ilgili olduğu ifade ediliyor.

Canlı yayında gözaltı

Bir televizyon programına katılan aile fertleri tarafından cinayet, cinsel taciz ve işkence iddialarıyla suçlanan Tuncer Ustael ve eşi canlı yayında polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ustael, elleri kelepçelenerek stüdyodan çıkarıldı. İzleyenler alkışlarla karara destek oldu.

Mahalle sakinleri tepki gösterdi

Körfez Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Havva, İsa, Fatih, Ayşe ve Harun Palu, polis ekiplerince evlerinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan aile fertlerine, evden çıkartıldıkları sırada mahalle sakinleri tepki gösterdi.

Bir mahalleli, elindeki içi dolu poşeti, baba Harun Palu'ya vurarak, küfür etti. Araya giren polis, öfkeli vatandaşı güçlükle sakinleştirdi. Kocaeli Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 5 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Ekipler, suç unsuru oluşturabilecek delil aranıyor. Palu ailesinin telefonları da incelemeye alındı.

Sağlık kontrolünden geçtiler

Gözaltına alınan Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael sağlık kontrolleri için Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Kasten adam öldürmek suçundan gözaltına alınan Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael sağlık kontrolleri için Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Hastane çıkışında Emine Ustael cinayetle ilgili olarak "Bilmiyoruz. Ortaya atılan iftiralar onlar. Bizim hiçbir suçumuz yok. Biz hiç kimseyi gömmedik" dedi.