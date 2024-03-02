Türkiye'nin gözdesi Türk enerji devi duyurdu! 2023 yılı sonu resmi kar rakamı: 4,6 milyar TL oldu

2023 yıl sonu bilançosu 2022 yıl sonuna göre yüzde 59 oranında artarak 18,8 milyar TL aktif büyüklüğüne ulaşan Astor Enerji, 2022 yıl sonuna göre hasılatını yüzde 23 oranında arttırarak 16,9 milyar TL’ye taşıdı.

Yurt dışı satışları toplam hasılatının yüzde 34’üne ulaşan Şirket, 2022 dönemine göre 2023 itibariyle net dönem karını yüzde 125 oranında arttırarak 4,6 milyar TL’ye ulaştırdı.

SATIŞLAR VE KARLILIK

2023 Hasılat hedefi 540 milyon USD olan Astor Enerji 2023 yılsonunda 575 milyon USD hasılat elde etti.

Şirketin 2022 ve 2023 yıllarına ait finansal tabloları TMS 29 kapsamında enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuştur. Bu çerçevede 2023 yılı hasılatı yüzde 23 artışla 16,9 milyar TL, FAVÖK yüzde 60 artışla 5,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

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FAVÖK marjı yüzde 34,3 olarak gerçekleşirken, Şirket karı yüzde 125 oranında artarak 4,6 milyar TL olmuş ve net kar marjı yüzde 27,2 oranında gerçekleşti.

Entegre bir üretim tesisinde kendi enerjisini üreterek, Ar-Ge odaklı sürdürülebilirlik yatırımları ve maliyet yönetimine özen gösteren iş modeli ile Astor Enerji açıklanan kar marjlarını sürdürebilecek bir kapasite ve yönetim anlayışına sahiptir.

Güçlü ve Sürdürülebilir İhracat Gelirleri

2022’ye göre yıllık bazda Yurt Dışı Satışlar yüzde 96’lık artışla 5,8 Milyar TL’ye ulaşmıştır. 2023 yılı ihracatı 195 milyon USD olarak gerçekleşti.

2023 itibarıyla üretilen ürünler dünyanın 90’dan fazla ülkesine ihraç edilmekte olup, ihracatın toplam satışlardaki payı yüzde 34’ler seviyesine yükseldi.

Bölge bazında en yüksek ihracat yüzde 50 ile Avrupa Ülkelerine, yüzde 25 ile de Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya gerçekleştiriliyor.

Gerek yurt içi gerekse yurt dışı siparişleri oldukça yoğun olan Astor Enerji 2024 üretim kapasitesini maksimum kapasite ile çalışırken, özellikle güç trafolarındaki siparişlerinin bir kısmını 2025 yılında teslim etmek üzere alıyor. Bu çerçevede kapasite artışı ve sürdürülebilirlik yatırımlarına bir yandan devam eden Şirket, 2024 yılı hasılatını 826 milyon USD, 2025 yılı hasılatını ise 1 Milyar USD olarak hedefliyor.

Yurt içi ve yurt dışı satışlarını kapasitesini arttırarak ve karşılayan şirketin 2024 ve 2025 yılı ihracatı hasılatının yaklaşık yüzde 50’si olarak öngörülüyor.

Güçlü Özkaynaklar ve Yabancı Para Pozisyonu

Güçlü bir özkaynak ve finansal güce sahip olan Astor Enerji, 2023 itibariyle 18,8 Milyar TL’ye ulaşan bilançosunu yüzde 57 oranında özkaynaklar ile karşılıyor. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 4.250 Milyon TL olup, ödenmiş sermayesi 998 Milyon TL’dir.

2022 itibariyle yüzde 31 olan özsermaye karlılığı, 2023 itibariyle yüzde 38 seviyesinde gerçekleşti.

Net ihracatçı konumunda olan Astor Enerji’nin net yabancı para pozisyonu da tabloda görüldüğü üzere Eylül 2023 itibariyle 2 milyar TL’dir.

İSTİHDAMA KATKI

Faaliyet hacmindeki gelişmeye bağlı olarak çalışan sayısını da arttırmakta olan Astor Enerji; 2020 yılında 1.000 kişi düzeyinde olan çalışan sayısını, 2022 yılında 1.531 kişiye, 2023 yılsonu itibariyle ise 1.954 kişiye ulaştırdı. Şirket reel sektörde istihdama önemli oranda katkı sağlayan ve aynı zamanda adete bir teknik okul gibi hizmet veren bir niteliğe sahip.

AR-GE VE YATIRIMLAR

Ar-Ge odaklı üretim tekniklerini ve yöntemlerini kesintisiz geliştirme temelli iş programına sahip olan Astor Enerji, yarattığı her bir katma değeri, yeniden yatırıma dönüştürme anlayışı ile sağlıklı büyümesini sürdürüyor. 2016 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından aldığı Ar-Ge Merkezi belgesi ile Ar-Ge merkezli çalışmalarımız ve bu kapsamda TÜBİTAK ve Üniversiteler ile iş birlikleri devam edecek.

Ar-Ge ve kalite politikalarına sahip olan şirket, sektör için önem taşıyan Dağıtım Transformatörleri, Güç Transformatörleri, Orta Gerilim ve Yüksek Gerilim anahtarlama ürünlerini tek çatı altında üretme kapasitesine sahip. Ayrıca özel trafolar ve proje bazlı trafolar üretmekte ve yurt içi dışındaki kurulumları kendi teknik kadroları yapıyor.

Enerji sektöründeki faaliyet yelpazesini genişletmekte olan Astor Enerji, mevcut işlerine ilaveten, GES ve Şarj ağı işletmeciliği yatırımları da yapıyor.

Ankara ili Balâ ilçesinde 14 MW gücünde arazi üzeri GES yatırımı 2023 yılı son çeyreğinde tamamlandı.

Eylül 2023 itibariyle 31 ilde toplam 302 adet şarj ünitesi tesis edilerek kullanıma açıldı. 2024 yılı sonu itibariyle AC/DC olmak üzere toplam 800 slot istasyon kurulumunun tamamlanması hedefleniyor.

Ankara ili Sincan ilçesinde bulunan Ankara Sanayi Odası 2. Organize Sanayi Bölgesinde satın alınan 140.000 m2’lik arsa üzerinde 2024 yılında yapılacak yeni fabrika binasında, kapasite artışı yatırımları yanı sıra, sektör ile bağlantılı yeni ürün üretmek üzere yatırım çalışmaları devam ediyor.

Reel sektör kavramının içini tam anlamıyla dolduran Astor Enerji; Elektromekanik sektörü içerisinde ülkemiz ekonomisine ve dış ticaretine verdiği katkıyı önümüzdeki yıllarda da sürdürülebilir bir anlayışla ileriye taşıyacağından emin.