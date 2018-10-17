Altaylı: Türkiye’nin gider yapması gerek tek ülke...

yeniakit.com.tr HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Suudi Arabistan'ın "Türkiye tutumuna" dair çarpıcı değerlendirmede bulundu. Altaylı, Türkiye’nin Cemal Kaşıkçı olayından ziyade, “gider yapması” gereken tek ülkenin Suudi Arabistan olduğunu, bu ülkenin bize karşı, “düşmanlık olsun diye düşmanlık yaptığını” söyledi.

İşte Altaylı’nın bugünkü yazsının ilgili bölümü:

“(...) Kaşıkçı meselesi bir yana, Türkiye’nin Suudilerle “dost olması“ ve “kalması” bile kanıma dokunuyor.

Açıkçası ben bunların Türkiye’de adam öldüreceklerini hiç ummuyordum.

“Götürmüşlerdir” diyordum.

Öldürdü iseler bu Türkiye’ye ağır bir hakaret, ağır bir güç gösterisi olur.

Açık bir “Sizi takmıyorum” mesajıdır bu durum.

Defalarca yazdım.

Köşem kapalıyken Twitter’dan yazdım.

Bu Suudilerin Türkiye ile büyük derdi var.

İsrail ile beraber bölgeyi yeniden dizayn etmeye çalıştıklarını, Türkiye’yi bölmek istediklerini asla gizlemiyorlar.

Gizlemek ne kelime.

Açık açık söylüyorlar.

Hem de Washington’ın göbeğinde, basın toplantısında.

Bizimkiler ise bu mezhepçi, Müslüman katili Türk düşmanlarına “din kardeşi” muamelesi yapmıyorlar mı, deli oluyorum!

Bu dünyada Türkiye’nin gerçekten “Gider yapması gereken” tek bir ülke var ise o da Suudi Arabistan’dır.

Türkiye’ye sadece düşmanlık olsun diye düşman olan başka ülke yoktur. (...)”

İlginç karşılandı

28 Şubat’ı destekleyen ifadeleriyle bilinen Fatih Altaylı’nın, “din kardeşi muamelesi” hakkında yorum yapması, kamuoyu tarafından ilginç karşılandı.