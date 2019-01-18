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"Türkiye'nin gelişme ivmesi hızlanarak devam edecek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: - "Türkiye'nin artık yakalamış olduğu gelişme ivmesini hızlanarak devam ettireceğimizden hiç şüpheniz olmasın"

18 Ocak 2019 Cuma 21:47
"Türkiye'nin gelişme ivmesi hızlanarak devam edecek"

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Türkiye'nin artık yakalamış olduğu gelişme ivmesini hızlanarak devam ettireceğimizden hiç şüpheniz olmasın." dedi.

Karaaslan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Samsun Şubesinin Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlediği 21'inci Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 16 yılda ekonomik olarak büyüdüğünü ve öz güven kazandığını söyledi.

Karaaslan, "Türkiye'nin artık yakalamış olduğu gelişme ivmesini hızlanarak devam ettireceğimizden hiç şüpheniz olmasın. 2001 yılında Türkiye'de asgari ücret ne kadardı? Hatırlayabilene rastlamıyorum aslında ama çok yakın bir geçmiştir ve o yıl asgari ücret 182 lira, bugün 2 bin 20 lira. O günlerdeki ihracat rakamımız 36 milyar dolarken bugün 168 milyar dolara geldi. Yani o günkü rakamlarla bugünkü rakamları kıyaslıyoruz ve her rakamda müthiş bir artış görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Karaaslan, Türkiye'de önemli bir mücadele verdiklerini belirterek, "Türkiye'de bir mücadele verirken aynı zamanda gelişmeye, değişmeye, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkartmaya devam ediyoruz. İşte bu güçlü iradenin mimarı Cumhurbaşkanımızdır." ifadesini kullandı.

MÜSİAD Genel Başkan Vekili Ali Gür ise 2018'de ekonomik iklimin sert geçtiğini söyledi. Gür, şöyle devam etti:

"Bizlere güçlü bir muhasebe yaparak güçlü yönlerimizi ve zayıf yönlerimizi ve açıklarımızı tespit etme imkanı vermiştir. Yani geride bıraktığımız yıl zor bir yıl olmuştur ama zor olduğu kadar bizler için bir o kadar da yönetici, geliştirici ve yeni arayışlar içine girdiğimiz bir yıl olmuştur. Zorlukları doğru tahlil ederek oluşturacağımız yol harikası bizleri kalıcı ve sürdürebilir bir başarıya taşıyacaktır. Bu tecrübe ve birikimin verdiği istişare ile Türkiye zor bir yıl olacağı öngörülen 2019'a kendi siyasi ve ekonomik hazırlığıyla iyi bir şekilde girdi."

Samsun Valisi Osman Kaymak da Samsun'un yüksek potansiyeli olan bir il olduğunu dile getirdi.

Konuşmanın ardından MÜSİAD Samsun Şube Başkanı Haluk Tan, tek liste olarak girdiği kongrede yeniden başkanlığa seçildi.


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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 21:47
  1. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan
  2. Müsiad
  3. Samsun

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