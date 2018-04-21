Türkiye’nin geleceği tehdit altında

Dış mihraklarca aile birliğine karşı sessiz ve derinden savaş açılmış olan Türkiye’de çocuk nüfusu büyük tehlikede. Aile birliğini bozan ve boşanmaları artıran 6284 sayılı kanun ve süresiz nafaka gibi hukuki uygulamalar, sezaryen doğum metodu, kısırlık etkisi olan gıdalar ve kimyasal doğum kontrol mekanizmaları ile nüfus dengesinin sarsıldığı Türkiye’de çocukların nüfusa oranı korkunç bir şekilde azalıyor. Ülkemizde 2012 yılında çocuk nüfus oranı genel nüfusun yüzde 30’una tekabül ederken bu oran günümüze kadar kademeli bir şekilde azaldı. TÜİK verileri, ülkemizin gitgide Avrupa’nın çocuk cıvıltısından uzak ülkelerinin seviyesine doğru gerilediğini gösteriyor.

GELECEĞİMİZ TEHLİKEDE

Nüfus tehlikesinin ciddi boyutlara ulaştığını gösteren rakamlar, çocuk nüfusunun genel nüfus oranına tekabülüyle ölçüldü. Ülkemizde 2012 yılında çocuk nüfus oranı genel nüfusun yüzde 30’una tekabül ederken bu oran günümüze kadar kademeli bir şekilde azaldı. Akit’in TÜİK’in raporlarından derlediği oranlara göre; 2012’de yüzde 30 olan çocukların Türkiye genel nüfusuna oranı 2013’te yüzde 29,7’ye, 2014’te yüzde 29,4’e geriledi. Bu oran 2015’te yüzde 29 olarak ölçüldü. Düşüş, 2016 yılında da devam etti. 2016’da çocukların nüfusa oranı yüzde 28,7’ye indi. Geçtiğimiz yılın çocuk oranları da gerileme seyrini devam ettirdi. 2017’de çocuk nüfusunun genel nüfusa oranı yüzde 28,3’e kadar düştü. Oranlardaki azalışın bu şekilde seyretmesi durumunda önümüzdeki yıllarda Türkiye’deki çocuk nüfusunun yüzde 17’ye kadar düşmesi öngörülüyor. TÜİK’in hesaplamalarına göre çocuklar, 2023’te Türkiye nüfusunun yüzde 25,7’sini oluşturacak. 2050 yılında ise bu rakam yüzde 19,1’e düşecek. 2075’te ise nüfusun çocuk oranı yalnızca 17,6 olacak.

EN AZ 3 ÇOCUK SAHİBİ OLMAK ŞART

Türkiye, aile politikalarında Avrupa’dan ithal edilen hükümlerle idare edilmenin faturasını ağır bir şekilde öderken çocuk nüfusu konusunda Batı’nın karnesi çok kötü. 2013 yılı istatistiklerine göre Avrupa Birliği ülkeleri arasında çocuk nüfus oranı en yüksek ülke yüzde 16 ile Almanya. Çocuk nüfus verisi Fransa’da yüzde 22,2, İngiltere’de 21,2, İsveç’te 20,2, Yunanistan’da ise 17,6 olarak ölçüldü. İtalya ise Türkiye’nin 60 yıl sonra gerileyeceği rakama şimdiden ulaşmış durumda: Yüzde 16,8. Gitgide Avrupa’nın çocuk seslerinden uzak ülkelerine benzeyen ülkemizde bu konuda acil eylem planlarının devreye sokulması beklenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “3 çocuk” tavsiyesinin önemi de bir kez daha gün yüzüne çıkıyor. Katıldığı düğün merasimlerinde ve pek çok platformda neslin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, evli çiftlere en az 3 çocuk yapmaları tavsiyesinde bulunuyor. Batı tandanslı kesimlerce eleştirilen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3 çocuk çağrısının, ülkemizin çocuk nüfus oranlarına bakıldığında ne kadar önemli olduğu görülüyor.

10 YILDA 1.2 MİLYON ÇİFT BOŞANDI

Öte yandan; TÜİK verilerine göre ülkemizde son 10 yılda 1 milyon 200 bin çift boşandı. 2006’da 93 bin olan boşanma rakamı, 2017’de 140 binlere yaklaştı.