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"Türkiye'nin Geleceği İçin Çare Var" konferansı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu:- "Dış politikada dostunuz ve düşmanınız sürekli değişiyorsa bu kafa karışıklığıyla doğru bir politika belirlenemez"- "Bölgemizde, Rusya ve İran ile birlikte hareket ederek, bir sükunet sağlamaya çalışılıyor fakat ABD'nin Büyük Orta Doğu Projesi ile Orta Doğu'daki 20'den fazla ülkenin haritalarını değiştirmeyi hedeflediğini unutmamak gerekir"

06 Aralık 2018 Perşembe 22:29
"Türkiye'nin Geleceği İçin Çare Var" konferansı

ANKARA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Dış politikada dostunuz ve düşmanınız sürekli değişiyorsa bu kafa karışıklığıyla doğru bir politika belirlenemez." dedi.

Karamollaoğlu, bir otelde düzenlenen "Türkiye'nin Geleceği İçin Çare Var" konferansında yaptığı sunumda, ekonomik ve teknolojik gücü, silah gücü olmayan ülkelerin dış politikada belirleyici olamayacaklarını söyledi.

Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın badireli bir dönemden geçtiğini dile getiren Karamollaoğlu, "ABD küresel planlarını yıllardır Müslüman ülkeler üzerinde uyguluyor. Biz, topraklarımız üzerinde planları olanlara karşı göğüs germekten çekinmeyeceğiz." diye konuştu.

İç ve dış meselelerin çözümü için istişare kültürüne ihtiyaç olduğunu belirten Karamollaoğlu, "Bölgemizde, Rusya ve İran ile birlikte hareket ederek, bir sükunet sağlamaya çalışılıyor fakat ABD'nin Büyük Orta Doğu Projesi ile Orta Doğu'daki 20'den fazla ülkenin haritalarını değiştirmeyi hedeflediğini unutmamak gerekir." ifadesini kullandı.

- "Şirketlerin borcu konsolide edilmeli"

Karamollaoğlu, ekonomik sorunların çözümü için de çareler olduğunu, devletin borçlu şirketlerin borcunu konsolide etmesi gerektiğini söyledi.

Temel Karamollaoğlu, üretim ekonomisiyle vatandaşların zenginleşeceğini dile getirerek, toplumda herkesin kendi geçimini sağlayacağı, kazanç elde edebileceği ortamın oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Üretim yapan küçük esnaf için orta ölçekli sanayi siteleri kurulmasının ekonomiyi geliştireceğini belirten Karamollaoğlu, "Ekonomik gelişim için belediyeler bu tarz sanayi siteleri kurmalı." dedi.

Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt da başkentin değerli ve saygın isimleriyle Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 22:29
  1. "Türkiye’nin Geleceği İçin Çare Var"
  2. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

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