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Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...

ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının teslimatını iptal etmesi durumunda, Polonya'nın 5. nesil savaş uçağını almak için sırada beklediği kaydedildi.

11 Haziran 2019 Salı 12:44
Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, daha önce yaptığı açıklamada ülkesinin, Sovyet dönemine ait askeri ekipmanlarını değiştirme yoluna gittiğini ve bu yüzden ABD'den 32 adet F-35 savaş uçağı satın almak istediğini duyurmuştu.

Bu gelişmenin ardından Rus medyasının önde gelen ajanslarından biri olan RIA Novosti'de yer alan haberde, Polonya'nın, Türkiye'nin aldığı F-35 savaş uçaklarına talip olduğu bildirildi. Ajansa konuşan ve F-35'ler hakkında bilgi sahibi olan Polonyalı yetkili, S-400 hava savunma sistemlerini satın alması nedeniyle Türkiye ve ABD arasındaki krizi yakından takip ettiklerini aktardı. Yetkili, "ABD ile Türkiye arasındaki S-400 ihtilafını çok yakından takip ediyoruz. Zira bu durum F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye satılmasını engelleyebilir" dedi.

Ajans yetkilinin devam eden sözlerini şu şekilde aktardı: "ABD ile Türkiye arasında imzalanan mutabakat bozulursa, bu F-35'lerin başka bir yere kaydırılması gerekecek. Varşova yönetimi ise bunun Polonya olacağını umuyor."

Pentagon ve Lockheed Martin indirim konusunda anlaştı: Başka ülkeler de F-35 programına dahil olabilir

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), F-35 savaş uçaklarının üretici firması olan Lockheed Martin'le proje için yüzde 8,8 oranında indirim konusunda uzlaşı sağladı. Uzlaşının Türkiye'nin de bir parçası olduğu ancak Rusya'dan S-400 sistemi alımı sebebiyle çıkarılma riskiyle karşı karşıya olduğu programa, başka ülkelerin katılmasının önünü açabileceği belirtiliyor.

Türk pilotların eğitimi durduruldu

ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan, mevkidaşı Hulusi Akar'a yazdığı mektubunda, 31 Temmuz'a kadar S-400'lerin satışından vazgeçilmemesi durumunda Türkiye'ye karşı ciddi adımlar atmayı düşündüğünü ve ABD'de F-35 eğitimi alan personelin sınır dışı edileceğini yazmıştı.

Bu açıklamalardan sonra Pentagon Sözcüsü Mike Andrews, bugün ABD'de F-35 eğitimi için bulunan Türk personel hakkında açıklamalarda bulundu. Andrews "Türk pilotlarının F-35 eğitim uçuşları durduruldu. Bakanlık, Türk pilotların uçuş yapmadığından haberdar" dedi.

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin S-400 kararına tepki

ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'nin S-400 alımıyla ilgili yönetime tavsiye niteliğinde olan ve hukuki bir bağlayıcılığı bulunmayan karar tasarısını onayladı. Dışişleri Bakanlığı'nca, ABD Temsilciler Meclisinin kabul ettiği kararın, iki ülke arasındaki köklü dostluk ve müttefiklik ilişkileriyle hiçbir şekilde bağdaşmadığını bildirildi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 12:44
  1. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak
  2. S-400 hava savunma sistemleri
  3. Rus S-400 hava savunma sistemleri
  4. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon)
  5. F-35 savaş uçakları
  6. Lockheed Martin
  7. ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan
  8. ABD Temsilciler Meclisi
  9. ABD
  10. Türkiye
  11. Polonya
  12. F-35 krizi

YORUM YAZ

  • meçulmeçul8 dk önce
    kapat incirliği olsun bitsin.....
  • ahmetahmet41 dk önce
    yani F-35 yalan oldu diyin açıkça ...
  • AbdullahAbdullah48 dk önce
    Yemeyenin malını yerler.
  • HarunHarun48 dk önce
    Hic vakit kaybetmeden paramizi alip yolumuza bakalim tfx icin calisalim elin seyiyle gerdege girilmez buyuk bir ssvas durumunda bu kefereler ekranlari karartir
  • AtikerAtiker54 dk önce
    Dimdik durun ve bu s400leri alın. Onların kaybedeceği bizim kaubedeceğimizden fazladır. Basta incirlik.zira bunun onlar için alternatifi yoktur. Füzelerinin güvrnliği açısından. Ve imaj kaybı
  • MuratMurat55 dk önce
    ABD ile aramız kötü ayağı yapmayın .Zira her gün nasıl döneklikler yaptığızı biliyoruz.Çavuşoğlu Barzani'yi neden ziyaret ediyor niye sizin kukla basınınıza yansımıyor.Türk milletinin başına kabus gibi çökmüş dini imanı itibarı para olan halkı dünyada eşi benzeri olmayan vergilerle haraca bağlayan münafık ahlak düşmanı Yahudi emperyalist proje topluluğundan başka bir şey değilsiniz.Ah Erbakan hoca ah fetöye tek taviz vermeyen Tayyip in nasıl bir emperyalist dostu İsrail yalakası olduğunu zamanında gören tek siyasiydi.Çünkü o sadece siyasi değil milletini düşünen Allah'tan korkan inançlı bir insandı.Mekanın cennet olsun seni çok arıyoruz.
  • Katil abdKatil abd59 dk önce
    Serefsiz abd kimbilir turkiye aleyhine ne seytanliklar planliyordunuz ki bu s 400ler bu plani bitirdi onun tutuştunuz böyle
  • NotaNota1 sa önce
    Tuvalet fircasi yerine buna nota verelim
  • Komediye bak:Komediye bak:1 sa önce
    Polonya kime bomba sallıyacakmış bunlarla? Dur, şimdi yunanistan da çıkar yırtık dondan çıkar gibi..
  • Mehmet Mehmet 1 sa önce
    Satsınlar bizde 20 ülkenin 25 yılda anca bitirdiği uçağın (F35) aynısını 2 senede kendimiz yaparız. Yersen.
  • EKOLL EKOLL 1 sa önce
    Amerikan gâvuru hiç bir zaman Türkiye'nin dostu olmadı. Ayrıca aynı din dil ve anlayışa sahip olmayan milletler arasında nasıl dostluk olur ki?
  • hizipsavarhizipsavar1 sa önce
    kuyruğunuzu götünüze sokun ve bu karadan vazgeçin. nasıl geçöerseniz geçin. geri dönülmesi imkansız adımlar atarsanız sonu siizn için iyi olmaz. amerika bir kere t.c. eşit haklara sahip bir ortak olarak kabul edecek. yavşak gibi söylediklerinin aksine hareket etmeyim kalıbının ülkesi olacak. isaril siizn çökmenizin sebebi olacak bunu göremiyorsunuz. islamı bilseniz ve anlasanız bunun kaçınılmaz olduğu nu yapışlanların beyhude oaduğunu anlardınız. maerika devam etmek istiyorsa israilin değil türkiyenin dümen suyunua girecekki doğru yola doğru hedefe ulaşsın. şu anda amerika filmlerde ki dünyayı kurtaran amerika değiluzaydan istila için gelen uzaylılar rolünde. zaten akıttığınız kanın bir dönüşü olacak. kim bilir belki bu gün belki yarın belki yarından da yakın.
  • diyarbakırdiyarbakır1 sa önce
    daha dün japon açıklarında japonlara ait F-35 savaş uçağı denize çakıldı. Adamlar uçağın teknik arıza sebebini kılıfına uydurmak için yok efendim pilotaj hatası, yok efendim pilotun vertigo hastası olduğu ve başı döndüğü için uçak kazası olduğunu söylemekteler. Öyle şey olur mu hiç . Bir kere ne olursa olsun bir pilotun hiç bir şekilde sağlık sorunu olmadan hele F-35 uçağı uçurulamaz. Komik mi komik vertigolu pilot!!!. Teknik arıza skandalı açığa çıkarsa emin olun ABD için bir facia vakıası olacaktır. Bundan emin olunuz.
  • Turul Turul 1 sa önce
    Yasasin tam bagimsiz Türkiye!!!

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