Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, daha önce yaptığı açıklamada ülkesinin, Sovyet dönemine ait askeri ekipmanlarını değiştirme yoluna gittiğini ve bu yüzden ABD'den 32 adet F-35 savaş uçağı satın almak istediğini duyurmuştu.

Bu gelişmenin ardından Rus medyasının önde gelen ajanslarından biri olan RIA Novosti'de yer alan haberde, Polonya'nın, Türkiye'nin aldığı F-35 savaş uçaklarına talip olduğu bildirildi. Ajansa konuşan ve F-35'ler hakkında bilgi sahibi olan Polonyalı yetkili, S-400 hava savunma sistemlerini satın alması nedeniyle Türkiye ve ABD arasındaki krizi yakından takip ettiklerini aktardı. Yetkili, "ABD ile Türkiye arasındaki S-400 ihtilafını çok yakından takip ediyoruz. Zira bu durum F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye satılmasını engelleyebilir" dedi.

Ajans yetkilinin devam eden sözlerini şu şekilde aktardı: "ABD ile Türkiye arasında imzalanan mutabakat bozulursa, bu F-35'lerin başka bir yere kaydırılması gerekecek. Varşova yönetimi ise bunun Polonya olacağını umuyor."

Pentagon ve Lockheed Martin indirim konusunda anlaştı: Başka ülkeler de F-35 programına dahil olabilir

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), F-35 savaş uçaklarının üretici firması olan Lockheed Martin'le proje için yüzde 8,8 oranında indirim konusunda uzlaşı sağladı. Uzlaşının Türkiye'nin de bir parçası olduğu ancak Rusya'dan S-400 sistemi alımı sebebiyle çıkarılma riskiyle karşı karşıya olduğu programa, başka ülkelerin katılmasının önünü açabileceği belirtiliyor.

Türk pilotların eğitimi durduruldu

ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan, mevkidaşı Hulusi Akar'a yazdığı mektubunda, 31 Temmuz'a kadar S-400'lerin satışından vazgeçilmemesi durumunda Türkiye'ye karşı ciddi adımlar atmayı düşündüğünü ve ABD'de F-35 eğitimi alan personelin sınır dışı edileceğini yazmıştı.

Bu açıklamalardan sonra Pentagon Sözcüsü Mike Andrews, bugün ABD'de F-35 eğitimi için bulunan Türk personel hakkında açıklamalarda bulundu. Andrews "Türk pilotlarının F-35 eğitim uçuşları durduruldu. Bakanlık, Türk pilotların uçuş yapmadığından haberdar" dedi.

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin S-400 kararına tepki

ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'nin S-400 alımıyla ilgili yönetime tavsiye niteliğinde olan ve hukuki bir bağlayıcılığı bulunmayan karar tasarısını onayladı. Dışişleri Bakanlığı'nca, ABD Temsilciler Meclisinin kabul ettiği kararın, iki ülke arasındaki köklü dostluk ve müttefiklik ilişkileriyle hiçbir şekilde bağdaşmadığını bildirildi.