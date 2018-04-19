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Türkiye'nin erken seçime gitmesinin 4 nedeni!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erken seçime gidilmesinin nedenleri böyle sıraladı.
19 Nisan 2018 Perşembe 11:20
Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 11:20
Recep Tayyip Erdoğan
erken seçim
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