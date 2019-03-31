0553 313 94 23

Türkiye’nin en yaşlı kadını Cumhurbaşkanı Erdoğa’a dualar ederek oyunu kullandı

Türkiye’nin en yaşlı seçmeni Hodi Gürkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dualar ederek, oyunu kullandı.

31 Mart 2019 Pazar 14:40
Türkiye’nin en yaşlı kadını Cumhurbaşkanı Erdoğa’a dualar ederek oyunu kullandı

Türkiye’nin en yaşlı seçmeni Hodi Gürkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dualar ederek, oyunu kullandı.


Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçe merkeze 35 km mesafedeki Binekli Mahallesinde yaşayan 125 yaşındaki Hodi Gürkan, köy muhtarı Hüseyin Çakır ve oğlu tarafından araçla evinden alınarak, Binekli İlkokulu’na götürüldü. 15 Nolu sandıkta oyunu kullanan Hodi Gürkan, oy kullanma işlemi sırasında sürekli Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dua etti. Türkiye’nin en yaşlı seçmeni olan ve Arapça konuşan Hodi Gürkan, "Allah Erdoğan’ı başımızdan eksik etmesin. Bu seçimlerde de kazasız belasız Erdoğan kazanır. İnşallah 130 yaşını görürüm ve bir kez daha Erdoğan’a oy veririm" diye konuştu.


Muhtar Hüseyin çakır ise, devletin imkanlarına kıyamadıkları için kendi aracıyla Hodi Gürkan’ı okula getirdiklerini söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 14:40
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sandık görevlileri uyardı.... Hülya Avşar kabinde mührü unuttu
    1. Sandık görevlileri uyardı.... Hülya..
    2. Sezen Aksu bu kez oyunu kullandı
    3. Oy kullanmak için 12 TL harcadı
    4. Samsun'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
    5. Beşiktaş'ta dehşet veren dakikalar!
    6. Kütahya yerel seçim sonuçları 2019 |..
    7. Vali Baruş çıkan kavgaya ilişkin konuştu
    8. Osmaniye'de korkutan yangın: 7 kişi..
    9. Herkes seçim onlar geçim derdinde
    10. Bulaşık makinesi deterjanlarına para..
    11. Muhtarlık seçimi aileyi böldü! 5 gözaltı
    12. GÜNCELLEME 2 - Malatya'da seçim..
    13. Van seçim sonuçları 2019 son dakika 31..
    14. ALKÜ’nün Uluslararası kongresi..
    15. (Özel)Zehra Çilingiroğlu’da annesi..
    16. Gaziantep'te acı olay! Sele kapılarak..
    17. 73 yaşındaki adam oy kullanmaya..
    18. Ayvalık’ta restoranda korkutan yangın
    19. Judo: Büyükler Balkan Şampiyonası
    20. 15 Temmuz gazisi Algan engelleri aşıp..
    21. Yaşlı kadın sandalyeyle oy kullanmaya..
    22. Van’da oy sayımı başladı
    23. Hakkari’de oy kullanma işlemi sone erdi
    24. DP Genel Başkanı Uysal, oyunu..
    25. Siirt’te bir evde yangın çıktı
    26. Başkan Arslan, oyunu kullandı
    27. İçişleri Bakanlığı: "2 vatandaş seçim..
    28. Siyasi partilerin il başkanları da..
    29. AK Parti’li Turan: “Milletimiz ne..
    30. Kırteke oyunu Akçadağ’da kullandı
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin