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Türkiye'nin 'en tatlı' projesinde sona yaklaşıldı

Yapımı süren Çikolata Park Projesi'nin, yüzde 80'i tamamlandı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 13:33
Türkiye'nin 'en tatlı' projesinde sona yaklaşıldı

Türkiye'nin "en tatlı" projesi olarak nitelendirilen Çikolata Park'ın yapımı, Avrupa ve Türkiye'nin deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olma özelliği taşıyan Ordu-Giresun Havalimanı'nın yakınında 60 dönüm alan üzerinde devam ediyor.Kentin turizm ve ekonomik yapısına önemli katkı sağlaması planlanan proje kapsamında, Türkiye'nin en önemli ürünlerinden fındığın kullanıldığı çikolatanın imalat ve satış noktaları yapılıyor.Deniz kenarındaki projede, fındığın tarihini yansıtan müzenin yanı sıra seyir terası, çocuk oyun parkı ile sportif alanlar, restoran, düğün salonları ve çok amaçlı salon da yer alacak.Çikolata Park Projesi'nin, yılbaşında tamamlanması ve nisan veya mayıs ayında da hizmete girmesi hedefleniyor.

"Turizm yönünden önemli katkısı olacak"

Gülyalı Belediye Başkanı Şen ise projenin, kısa sürede açılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Söz konusu projenin, turizm yönünden katkısının önemli olacağı düşüncesini paylaşan Şen, şunları söyledi:

"Yerli ve yabancı bütün turistlerimizi burada ağırlamaktan onur duyacağız. Çünkü havalimanının hemen yakınında olması, bir tarafında da uluslararası kara yolunun geçmesi buraya turizm yönünden gerekli katkıyı sunacağına inanıyoruz. Küçük de olsa butik otellerimiz hizmete giriyor. Yakın zamanda da bir tane açılacak. Yine bu tür talepler var. Onları da değerlendiriyoruz. İnşallah gelecekte biz hak ettiğimiz ve beklenti içinde olduğumuz turizmden gerekli katkıyı alacağız."

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 13:33
  1. Ordu
  2. Giresun
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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