Türkiye'nin en popüler hizmet platformu sitesi

Kaliteli hizmetlerden faydalanmak isteyen alıcıların mağdur olmamak için Sadeceon platformunda haklarının bu denli korunduğu bir hizmeti almayı hak ettiğini ve freelancerlar yüzünden oluşan bir sorun karşısında Sadeceon firmasının yardımcı olacağını unutmamaları gerekiyor. Sadeceon hizmetleri içerisinde bulunan kategoriler; hediye, online pazarlama, grafik ve tasarım, video ve animasyon, yazı ve çeviri, reklamcılık, iş, programlama ve teknoloji, müzik ve ses, eğlence ve yaşam olarak müşterilerine sunulmuştur. Bu kategorilerin içerisinde firmaya bağlı olarak çalışmayan alıcılar gibi siteye sadece üye olarak burada yeteneklerini sergileyen satıcılar alıcılar ile kolaylıkla iletişime geçebilmek adına bu platformu tercih etmektedir. Alıcılar siteye üye olduktan sonra dilediği freelancer tarafından verilen teklifi değerlendirebilir. Herhangi bir zaman kavramına bağlı olmayan bu süreçte alıcılar istediği hizmeti satın almakta özgürdür.

Sadeceon Ödeme Yöntemleri

Teknolojinin gelişimiyle birlikte ödeme yöntemlerinde meydana gelen değişiklikleri değerlendirmek istiyorsanız. Sadeceon.com sitesi ile bu mümkündür. 4 farklı ödeme seçeneğini aktif olarak bünyesinde barındıran Sadeceon sitesinin en büyük avantajı bu noktada ortaya çıkıyor. Sadeceon ödeme yöntemleri bu kadar geniş kapsamlı olması hem alıcıların hem de satıcıların işine geliyor. İnternet üzerinden parayı döndürebilmek ve internet bankacılığı ile birlikte aktarmak istedikleri başka bir aracıya kolayca aktarabilmeleri için ininal ve mobil ödeme seçenekleri platformda yer alıyor. Diğer iki seçenek ise kredi kartı ve BKM express seçenekleridir.

Sadeceon'u Diğer Platformlardan Ayıran Özellikler

Diğer platformların her birinde yer alan ortak özelliklerin yanı sıra https://www.sadeceon.com üzerinden online ders verme, markalar için özel marka hizmetleri, veri girişleri, Wordpress site kurulumu, PHP, HTML ve dahi pek çok farklı seçenek Sadeceon platformunda sizlerle buluşuyor. Hizmetlerinizin nasıl olmasını belirtmek için Sadeceon sitesinde freelancer olarak hizmet veren kişilerle kolaylıkla iletişime geçebiliyorsunuz. Ayrıca anlaşma yapmadan hiçbir şekilde ücret ödemiyorsunuz. Hizmetlerin tamamında ücret sadece yaptığınız alışverişler ile birlikte tahsis edilecektir. Yani normal bir durumda ücretsiz Sadeceon sitesine üye olabilirsiniz. Sadeceon risk sistemi olarak bilinen ödeme seçeneği Sadeceon.com'u diğer platformlardan ayıran en büyük etkendir. Sitenin sahip olduğu bu sistemde alıcıların güvenliği amaçlanmıştır. Alıcının aldığı içeriği kontrol etmesi ve onaylaması ile birlikte ödeme satıcıya iletilir. Aksi takdirde onaylanmayan siparişler alıcının hesabına geri iade edilmektedir.