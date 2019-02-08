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"Türkiye'nin en önemli ihtiyacı milli bir muhalefet"

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci:"Milletin menfaati mevzu olduğunda bir araya gelebilen bir muhalefete ihtiyacımız var. İnşallah o da zaman içinde demokrasinin kurallarından ayrılmadan gerçekleşecektir"

08 Şubat 2019 Cuma 16:28
"Türkiye'nin en önemli ihtiyacı milli bir muhalefet"

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin en önemli ihtiyacının milli bir muhalefet olduğunu ifade etti.

Türkiye Kamu-Sen İzmir Şubesi'nin açılışında konuşan Zeybekci, Türkiye Kamu-Sen'in, "mevzu bahis vatansa, milletse, bayraksa, devletse gerisi teferruattır" diyerek yola çıkmış bir sendika olduğunu söyledi.

İzmir'in meselelerini, sorunlarını ideolojik örtüyle gizleyenlere karşı milletin adamlarının bir araya geldiğine işaret eden Zeybekci, "Milletin adamlarının, milletin sendikalarının böyle bir şemsiye altında toplanabilmelerini ben çok önemli buluyorum. Çünkü bundan sonra siyaset Türkiye'de böyle yapılacak." dedi.

Farklılıkların zenginlikler olduğunu dile getiren Zeybekci, yapıcı eleştirilerde bulunmanın herkese güç vereceğini aktardı.

Türkiye'de siyasetin, iki kanadının da güçlü olduğu dönemlere geleceğini ifade eden Zeybekci, "Türkiye'nin en önemli ihtiyacı milli bir muhalefet. Milletin menfaati mevzu olduğunda bir araya gelebilen bir muhalefete ihtiyacımız var. İnşallah o da zaman içinde demokrasinin kurallarından ayrılmadan gerçekleşecektir." diye konuştu.

Zeybekci, İzmir şubesinin hayırlı olmasını temenni ederek sözlerini tamamladı.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de "sendikanın derdinin devlet tasasının da millet" olduğunu söyledi.

Bunun Türkiye'de sendikacılık açısından yeni bir anlayış olduğunu ileri süren Kahveci, "Bu ülkede sendikacılık konusunda 'her şeye tamam' diyenler var, her şeye karşı çıkanlar da var. Biz onlar gibi olmadık. Biz üçüncü bir yol açtık. Doğru olana doğru, yanlış olana da yanlış demeyi bileceğiz. Bu ülke bizim. Ülkeyi birlikte kalkındıracağız. Başka gidecek yerimiz yok." dedi.

Sendikacılığın hak aramak için mücadele eden bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirten Kahveci, bunu yaparken de Türkiye'nin değerlerinden asla vazgeçmeyeceklerini vurguladı.



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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 16:28
  1. açılış
  2. konuşma
  3. Muhalefet
  4. Nihat Zeybekci

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