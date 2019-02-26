0553 313 94 23

Türkiye’nin en modern mahrukat sitesi Osmangazi’de

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Küçükbalıklı Mahallesi’ndeki yeni yerine taşınan Mahrukatçılar Sitesi’ni ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.

26 Şubat 2019 Salı 15:02
Türkiye’nin en modern mahrukat sitesi Osmangazi’de

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Küçükbalıklı Mahallesi’ndeki yeni yerine taşınan Mahrukatçılar Sitesi’ni ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.


Şehrin odun ve kömür ihtiyacını karşılayan mahrukatçı esnafı, Osmangazi Belediyesi’nin Millet Bahçesi inşâ ettiği Soğanlı’daki eski yerlerinden Küçükbalıklı Mahallesi’ndeki yeni sitelerine taşındı. Bütün alt yapı çalışmaları tamamlanan yeni Mahrukatçılar Sitesi’nin yolları Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından asfaltla kaplandı. Asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, mahrukatçı esnafını ziyaret etti.


Soba başında çay içerek esnafla sohbet eden Başkan Dündar’a Bursa Mahrukatçılar Dernek Başkanı İbrahim Kurt ve mahrukat esnafı teşekkür etti. Yeni sitenin tam donanımlı ve modern olduğunu belirten Kurt, “Osmangazi Belediyemiz’in Millet Bahçesi yapımına başladığı Soğanlı’daki eski yerimizden Küçükbalıklı Mahallesi’ne taşındık. Mustafa Başkanımız sağ olsun bize yeni sitemizde her türlü imkanı sağladı. İddia ediyorum, Türkiye’nin en modern Mahrukatçılar Sitesi burası. Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.


Odun ve kömür depolarının daha modern bir tesise kavuştuğunu ifade eden Başkan Dündar da, “Esnafımızın ve derneğimizin desteğiyle modern ve örnek bir tesis oldu. Mahrukatçı esnafımıza bu yeni tesisle birlikte yeni bir heyecan geldi. Esnafımızın daha iyi şartlarda hizmet verebilmesi için elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Yeni Mahrukatçılar Sitesi, Bursa’mıza hayırlı olsun” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 15:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan adayı Kıraloğlu: "Şehit ve gazi ailelerinin elektrik ve su faturalarını biz ödeyeceğiz"
    1. Başkan adayı Kıraloğlu: "Şehit ve gazi..
    2. Otomobil alev alev yandı: 4 yaralı
    3. Trifokal lens ile gözlüklerinden..
    4. İŞKUR Müdürü Demirsu; "TTK’ya..
    5. Kayaklı Koşu Ligi 2. Etap Yarışları
    6. Kar Voleybolu, Erciyes’te parlıyor
    7. Vali Şentürk’e Vergi Haftası ziyareti
    8. Afgan hava kuvvetleri hedefi şaşırdı!..
    9. Balık fiyatları el yakıyor
    10. Engellilere rapor kolaylığı
    11. Caminin demir kapısını sökerek çaldılar
    12. KPSS'siz memur alımı ilanları 2019..
    13. "Avatar Atakan", "Türk milletini..
    14. "Ülkemiz son 17 yılda her alanda ciddi..
    15. GTO’dan istihdam seferberliğine destek
    16. Ordu’da kayak sporcusu yetiştirilecek
    17. İsrailli eski bakana İran'a..
    18. Şanlıurfa’daki Darbe Girişimi..
    19. Birlik Vakfı Tiyatro Topluluğu ’Reis..
    20. Zalim Esed rejimiİdlib'e sivilleri..
    21. Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı..
    22. Fenerbahçe'de Rizespor mesaisi başladı
    23. Sanatçılardan Erdoğan'ı şaşırtan sürpriz
    24. Nergis Festivali’ne ikinci gününde de..
    25. 24 kişinin öldüğü trafik faciasıyla..
    26. Miras kavgasında kan aktı
    27. Türkiye’nin en modern mahrukat sitesi..
    28. Kayseri Develililer Eğitim, Kültür,..
    29. Seçer: "Mersin üzerinde oyunlar..
    30. Ekinci, Hocalı katliamını unutmadı
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı