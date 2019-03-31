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Türkiye’nin en küçük mahallesi sandık başına gitti

Türkiye’nin en küçük mahallesi olan Samsun’un Havza ilçesine bağlı Kıroğlu Mahallesi’nde 23 seçmen sandık başına gitti.

31 Mart 2019 Pazar 10:16
Türkiye’nin en küçük mahallesi sandık başına gitti

Türkiye’nin en küçük mahallesi olan Samsun’un Havza ilçesine bağlı Kıroğlu Mahallesi’nde 23 seçmen sandık başına gitti.


3 dönem mahalle muhtarlığı yapan Mahmut Kıroğlu(85), bu seçimlerde aday olmadı. 23 seçmenin bulunduğu mahallede yeni aday Hamit Aytekin(65) oldu. Eski cami lojmanında oy kullanan mahalle sakinleri yeni seçilecek muhtara başarılar diledi. Mahallede kış aylarında düşen nüfus yaz aylarında gurbetçilerin gelmesiyle artıyor.


Mahallede 23 seçmenin bulunduğunu belirten muhtar adayı Hamit Aytekin, "2-3 seçmenimiz gelemeyecek. Diğerleri oylarını kullanacak. Bizim mahallemizde aday yarışı yok. Önceki muhtarımız Mahmut Demiral amcamız muhtarlığı bırakacağını ifade etmişti. Mahallede de beni tercih ettiler. ’Olur musun’ dediler. Biz de aday olduk. Kışın 8-10 hane oluyor ama yazın kalabalık oluyor. Nasip olursa mahallemize güzel hizmetler yapacağız" dedi.


7-8 hane kaldıklarını belirten Zeliha Özdemir, yeni muhtara adayına hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 10:16
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