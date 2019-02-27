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Türkiye’nin en kapsamlı deniz tatbikatı nefes kesiyor

Türkiye’yi çevreleyen 3 denizde aynı anda yapılmasıyla bir ilke imza atılacak olan ‘Mavi Vatan-2019 Tatbikatı’ kapsamında gerçeği aratmayan hasar kontrol eğitimi nefesleri kesti.

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:43
Türkiye’nin en kapsamlı deniz tatbikatı nefes kesiyor

Türkiye’yi çevreleyen 3 denizde aynı anda yapılmasıyla bir ilke imza atılacak olan ‘Mavi Vatan-2019 Tatbikatı’ kapsamında gerçeği aratmayan hasar kontrol eğitimi nefesleri kesti. Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu’da tatbikatta bulunan birlik komutanlarını ziyaret etti.


Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan ve 10 gün sürecek olan ‘Mavi Vatan-2019 Taktik Tatbikatı’ başladı. Karadeniz, Ege,Akdeniz ve Marmara Denizi’nde eş zamanlı olarak Kara Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinin de katıldığı tatbikat nefes kesiyor.Aksaz ve Gölcük Ana Deniz Üslerinden firkateynler ve korvetler tam savaş yüküyle Ege ve Akdeniz’e açıldı. 8 Mart’a kadar devam edecek olan tatbikat için 13 firkateyn, 9 korvet, 16 hücum bot, 7 denizaltı, 7 mayın avlama gemisi, 17 yardımcı sınıf gemi, 14 karakol gemisi, 22 çıkarma gemisi, 1 eğitim gemisi olmak üzere toplam 103 adet gemi boy gösteriyor.


Sabah saatlerinde başlayan ve hız kesmeden süren tatbikatlar kapsamında; hasar kontrol organizasyonu adı altında gerçekleştirilen tatbikatta; senaryo gereği çıkan yangında 1 kişi yaralandı. Yaralı ve yangına müdahale eğitimi gerçeği aratmadı. Dumanların çıktığı bölgeye intikal eden ekiplerce yaralı ve yangına müdahale eğitimleri gerçekleştirildi. Yaralının başarılı bir şekilde kurtarılmasıyla tatbikat son buldu.



Donanma Komutanı ziyaret etti


Devam eden tatbikatlar kapsamında Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, tatbikatta bulunan birlik komutanlarını, koordinasyon toplantıları maksadıyla ziyaret etti. Marmara, Akdeniz ve Karadeniz’de Donanma Komutanlığı Deniz Harp Merkezi Komutanlığı koordinesinde yapılacak tatbikatta 10 gün boyunca deniz harekat birliklerine yönelik su üstü harbi, savunma harbi, deniz altı savunma harbi, mayın harbi, elektronik harp ve denizde denetim harekatını içeren harekata hazırlık eğitimleri ve yüksek sür’atlı gelişmiş insansız su üstü ve hava hedeflerine fiili silah atışı eğitimleri; Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından taktik hava gayreti, havadan ihbar ve kontrol uçağı eğitimleri; Kara Kuvvetleri Komutanlığından taarruz ve genel maksat helikopterlerinin atılımı ile müşterek eğitimler verilecek.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:43
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