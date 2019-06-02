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Türkiye’nin en havalı lisesi

Antalya’daki Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri geleceğin uçak mühendisleri olabilmek için her gün hummalı bir şekilde uygulamalı dersler alıyor.

02 Haziran 2019 Pazar 10:31
Türkiye’nin en havalı lisesi

Antalya’daki Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri geleceğin uçak mühendisleri olabilmek için her gün hummalı bir şekilde uygulamalı dersler alıyor. Okul bahçesine yerleştirilen dev "Boeing 737-400 Classic" tipi eski yolcu uçağının tüm bakım onarım işlerini uçak içerisinde ve dışında emekli hava kuvvetleri öğretmenlerinin verdiği derslerle pekiştiren öğrenciler, giydikleri tulumlarını eğitim süresi boyunca çıkarmıyor.


Antalya’nın Aksu ilçesinde okulun bahçesinde bulunan Boeing 737-400 tipi dev uçak, iniş takımları kırıldığı için ıskartaya çıkmış ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da araya girmesiyle Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine getirilmişti. Okulun bahçesine taşınan uçağa, 8 aylık çalışmayla, kütüphane, müze ve mini sinema salonu kuruldu. Geçtiğimiz yıl haziranda Bakan Çavuşoğlu’nun açılışını yaptığı uçağın yıkanması dahil tüm bakım onarım işleri, öğrenciler tarafından uzman eğitmenler gözetiminde gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, derslerde gösterilen bilgileri uçak üzerinde Hava Kuvvetleri Komutanlığından emekli olan eğitmenler eşliğinde öğreniyor. Okul sıralarında anlatılan dersler 5 öğretmenin verdiği uygulamalı derslerle 40 dakikalık süre içerisinde 15’er kişilik gruplar halinde öğrencilere tek tek anlatılıyor.


2016’da eğitime başlayan Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi aynı zamanda Türkiye’nin ilk tematik lise ve proje okulu olma özelliğini de beraberinde barındırıyor. Okul Müdürü Haldun Çevik, eğitim materyallerini zenginleştirmek için çalışmalarını devam ettirdi. Çevik, Eskişehir 1’inci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığından Türkiye’de hiçbir okulda olmayan F-4 Phatom Savaş Uçağı Kokpit Gösterge Paneli ile yine F-4 Phantom Savaş uçak motoru 2. yanma kazanını okula kazandırdı. Öte yandan F4-F5 ve F16 savaş uçaklarının uçak gövde motorcu astsubayları da okulda usta öğretici olarak gelerek okulda eğitim veriyorlar. Öğrenciler bir yandan derslerde teorik eğitim alırken bir yandan da onlarca uçak parçasını bire bir sökerek, yeniden takarak derslerde öğrendiklerini uygulamalı olarak pekiştiriyorlar.



“Birebir ve kaliteli uygulamalı bir eğitim veriliyor”


İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Haldun Çevik, “Donanım konusunda okulumuzun ilerlemesi kolay olmadı. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun ve devlet büyüklerimiz okulumuz için elinden geleni yaptı. Okulumuzun her zaman yanında oldu. Bu ilerleyişimiz inşallah sivil havacılık alanında okulumuzun tanınır statüsünde bir vizyon daha kazanacak. Okulumuz eğitim kalitesi olarak öne çıkıyor. Bu yıl atanan uçak bakım öğretmenlerimiz ile beraber toplam 10 tane uçak bakım öğretmenlerimiz ile beraber atölyemizde birebir ve kaliteli uygulamalı bir eğitim veriliyor. Uçak bakım şefimiz ile birlikte iki tane uçak elektroniği bayan öğretmenlerimiz de öğrencilerimize dersler veriyorlar” dedi.



“Hemen uçaklar üzerinde uygulama yapıyorlar”


Çevik, “Bu uçak elektroniği dalındaki öğrencilerimiz ile bire bir uçakların eğitim setleri ile birlikte eğitim alıyorlar. En önemli özelliğimiz okulumuzun bahçesinde bulunan ’Boeing 737-400 Classic’ tipi eski yolcu uçağımızın olmasıdır. Bu uçağımız tamamen orijinal bir uçaktır. Öğrenciler birebir sınıflarda ne eğitim aldılarsa hemen uçaklar üzerinde uygulama yapıyorlar. Bu yolcu uçağımız hem eğitim materyali olarak hem de içerisindeki setler olarak bize hizmet ediyor. Bize destek veriyor. Biz havacılık tarihine adımızı altın harfler ile yazdırmak için yola çıktık. Bunun için yoğun çalışma içerisindeyiz. Buradan mezun ettiğimiz çocuklarımıza havacılık sektöründe işlerini bulacağımızı düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 10:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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