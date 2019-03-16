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"Türkiye’nin en güzel sucuğu Afyonkarahisar’da"

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Türkiye’nin en güzel sucuğunun Afyonkarahisar’da bulunduğunu söyledi.

16 Mart 2019 Cumartesi 16:43
"Türkiye’nin en güzel sucuğu Afyonkarahisar’da"

Afyonkarahisar’da esnaf ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, kentin lezzetleri olan lokum, sucuk ve pastırmayla ilgili çok şeyler söylenebileceğini ifade ederek, Türkiye’nin en güzel sucuğunun Afyonkarahisar’da olduğunu belirti ve "Bunu Kayseri için de söyleyebiliriz" dedi.

 

Bir dizi ziyaret ve temel atma törenine katılmak için Afyonkarahisar’a gelen Sağlık Bakanı Koca, uzun çarşı esnafını ziyaret etti. Sağlık Bakanı Koca’nın esnaf ziyaretine; Orman ve Su İşleri eski Bakanı Afyonkarahisar AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, Merkezi İlçe Başkanı Bülent Eser ve partililer eşlik etti. Tek tek iş yerlerine girip sohbet eden Koca, esnafın istek ve taleplerinin olup olmadığını sordu. Ziyaret sırasında yolda karşılaştığı çocuklara top ve satranç takımı hediye eden Koca, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları da kırmadı.



"Afyonkarahisar’ın lezzetleriyle ilgili çok şey söylenebilir"

 

Ziyaret sırasında Bakan Koca’ya bir basın mensubu Afyonkarahisar’ın lezzetleri olan lokum ve sucuğun tadını nasıl bulduğunu sordu. Afyonkarahisar’ın lezzetleriyle söylenebilecek çok şeyin olduğunu belirten Koca, Türkiye’nin en güzel sucuğunun Afyonkarahisar’da bulunduğunu söyledi. Koca şöyle devam etti;

 

“Esnafları ziyaret ediyoruz. Özellikle her girdiğimiz iş yerinde ikramlarla karşılaşıyoruz. Afyonkarahisar’ın tabi lokumu, helvası, sucuğu ve pastırmasıyla ilgili çok şeyler söylenebilir, fakat tatlıdan da uzak durmamız gerektiğini biliyoruz. Türkiye’nin en güzel sucuğunun Afyonkarahisar’da olduğunu söyleyebiliriz, bunu Kayseri için de söyleyebiliriz.”

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 16:43
  1. Kayseri
  2. Afyon
  3. fotoğraf

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