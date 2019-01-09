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"Türkiye'nin en güzel stadyumunun temelini atıyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki:- "Bir iki ay içerisinde inşallah Türkiye'nin en güzel stadyumunun da temelini atıyoruz"

09 Ocak 2019 Çarşamba 17:27
"Türkiye'nin en güzel stadyumunun temelini atıyoruz"

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Bir iki ay içerisinde inşallah Türkiye'nin en güzel stadyumunun da temelini atıyoruz." dedi.

Özhaseki, Mamak Müteahhitler Derneğince bir mobilya fabrikasında düzenlenen programda, bütün şehirlerin birbirleriyle yarıştığını ancak Ankara'nın birçok alanda birinci olmadığını vurguladı.

"Biz başkent olarak birinci değiliz. Şampiyonlar liginde oynamıyoruz, bu şehirde ticaret var mı var, sanayi var, kültür sanattan istifade edebilir miyiz? Sağlık turizminden istifade edebilir miyiz? Çok rahat ederiz. Termal turizmi, doğa turizmi ve inanç turizmi yapılabilir mi? Bunların hepsi yapılabilir." diyen Özhaseki, bir süre önce proje tanıtımı yaptıklarını hatırlattı.

Özhaseki, "İnşallah önümüzdeki günlerde bismillah deyip oradan başlayıp, bunların hepsini kazandırırız. Bunların hepsini yaparız, yapacak gücümüz ve birikimimiz var. Daha olmadı daraldığımız yerde Cumhurbaşkanı'mıza varırız. 'Şu işe yardım edin' deriz." değerlendirmesinde bulundu.

- Ankara'da yapılması planlanan stadyum projesi

Özhaseki, Ankaragücü'nün Eryaman Stadı'nda maçlarını oynamasına ilişkin, "Geçtiğimiz günlerde Ankaragücü maçlarını dışarıda yapıyor dediler. Niye? 'Eryaman Stadı teslim edilmedi' diye. Stadı yapanları ve belediyecileri Cumhurbaşkanı'mızın yanına çağırdım, hakemlik yaptık. İnşallah 2. yarıda maçlar orada oynanacak, ondan yana sıkıntı yok." diye konuştu.

Mehmet Özhaseki, Ankara'ya yapılması planlanan stadyum projesine ilişkin, şu bilgileri verdi:

"Bir iki ay içerisinde inşallah Türkiye'nin en güzel stadyumunun da temelini atıyoruz. Bunları yapacak gücümüz var arkadaşlar, bilgimiz de ve birikimimiz de var. Şükürler olsun daha önceki belediyeciliğimde ne söz vermişsem yerine getirdim. Çıkıp söz verip de yerine getirmediğim bir tek vaadim yok."

Özhaseki, konuşmasının ardından iş adamlarıyla sohbet ettikten sonra mobilya fabrikasında çalışan işçileri ziyaret ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinliğe, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse ile çok sayıda iş adamı katıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 17:27
  1. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki
  2. Mamak

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