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Çarpıcı anket! Türkiye’nin en güvenilir kurumu Cumhurbaşkanlığı

Optimar Araştırma Şirketi, 26 ilde yaptırdığı anket kapsamında katılımcılara 'Türkiye’de en güvendiğiniz kurum hangisidir?' sorusunu yöneltti. Buna göre Türkiye’nin en güvenilir kurumu Cumhurbaşkanlığı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:27
Çarpıcı anket! Türkiye’nin en güvenilir kurumu Cumhurbaşkanlığı

Optimar Araştırma Şirketi'nin 13-15 Temmuz 2019 tarihleri arasında, 26 ilde gerçekleştirdiği ankette dikkat çeken detaylar yer aldı.  Türkiye’de en güvenilen kurum açık ara farkla Cumhurbaşkanlığı oldu.

İşte o soru ve cevaplardan bazıları şöyle:

Sizce bugün Türkiye’nin en önemli olayı nedir? sorusuna ise verilen yanıtlar şunlar:

Yüzde 51.8 'İstanbul seçimleri' dedi.

Yüzde 34.3 Türkiye ile ABD arasında yaşanan S-400 kriz cevabını verirken...

Yüzde 5.9 ise Türkiye'nin en önemli olayını G-20 Zirvesi olarak görüyor.

Yüzde 2.6'da Ali Babacan’ın AK Parti’den istifası diyor.

En güvenilir kurum Cumhurbaşkanlığı

Türkiye’de en güvendiğiniz kurum aşağıdakilerden hangisidir? sorusuna verilen yanıtlar da dikkat çekiyor.

(1) Cumhurbaşkanlığı: Yüzde 20.4

(2) Emniyet: Yüzde 8.6

(3) Anayasa Mahkemesi. Yüzde 8.1

Sonuçlarda öne çıkan gerçek şu ki devletin en güvenilen kurumu hala Cumhurbaşkanlığı.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:27
  1. İstanbul
  2. Cumhurbaşkanlığı
  3. Optimar Araştırma Şirketi
  4. anket

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