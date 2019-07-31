Çarpıcı anket! Türkiye’nin en güvenilir kurumu Cumhurbaşkanlığı Optimar Araştırma Şirketi, 26 ilde yaptırdığı anket kapsamında katılımcılara 'Türkiye’de en güvendiğiniz kurum hangisidir?' sorusunu yöneltti. Buna göre Türkiye’nin en güvenilir kurumu Cumhurbaşkanlığı.

Optimar Araştırma Şirketi'nin 13-15 Temmuz 2019 tarihleri arasında, 26 ilde gerçekleştirdiği ankette dikkat çeken detaylar yer aldı. Türkiye’de en güvenilen kurum açık ara farkla Cumhurbaşkanlığı oldu. İşte o soru ve cevaplardan bazıları şöyle: Sizce bugün Türkiye’nin en önemli olayı nedir? sorusuna ise verilen yanıtlar şunlar: Yüzde 51.8 'İstanbul seçimleri' dedi. Yüzde 34.3 Türkiye ile ABD arasında yaşanan S-400 kriz cevabını verirken... Yüzde 5.9 ise Türkiye'nin en önemli olayını G-20 Zirvesi olarak görüyor. Yüzde 2.6'da Ali Babacan’ın AK Parti’den istifası diyor. En güvenilir kurum Cumhurbaşkanlığı Türkiye’de en güvendiğiniz kurum aşağıdakilerden hangisidir? sorusuna verilen yanıtlar da dikkat çekiyor. (1) Cumhurbaşkanlığı: Yüzde 20.4 (2) Emniyet: Yüzde 8.6 (3) Anayasa Mahkemesi. Yüzde 8.1 Sonuçlarda öne çıkan gerçek şu ki devletin en güvenilen kurumu hala Cumhurbaşkanlığı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.