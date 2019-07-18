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Türkiye’nin en genç Valisi Bayburt’a atandı

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan Şırnak Valiliğine atandı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 09:19
Türkiye’nin en genç Valisi Bayburt’a atandı

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan Şırnak Valiliğine atandı. Bayburt Valiliği’ne ise 38 yaşındaki Türkiye’nin en genç Valisi Hakkari Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim getirildi.


İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karara göre, Emniyet Genel Müdürlüğü görevine Şırnak Valisi Mehmet Aktaş atandı. Mehmet Aktaş’tan boşalan Şırnak Valiliğine, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Valiliğine ise bir dönem Hakkari Belediye Başkan vekilliği görevini de yürüten Hakkari Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim atandı. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya İçişleri Bakanlığı emrinde Bakanlık Müşavirliğinde görevlendirildi.



Cüneyt Epcim, Türkiye’nin en genç Valisi oldu


Bayburt Valiliği’ne atanan 38 yaşındaki Cüneyt Epcim, mevcut valiler arasında Türkiye’nin en genç valisi oldu.


Cüneyt Epcim, 1981 tarihinde Amasya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Samsun ve Amasya’ da tamamladı. 2002 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.


2004 yılında İçişleri Bakanlığınca açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 91. Dönem Konya Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Burdur - Çavdır, Afyonkarahisar Evciler ilçelerinde vekalet görevlerinde bulundu. 2005-2006 yıllarında İngiltere Manchester Üniversitesi’nde Dil Eğitimi ve İngiliz İdari Sistemi üzerine eğitim aldı. 2015-2016 yıllarında İngiltere Coventry Üniversitesinde MBA Internatıonal Human Resource Management programında MBA derecesi almıştır. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresince düzenlenen 36. dönem Kamu Diplomasisi kursuna katılmıştır.


2007 - 2008 yıllarında Afyonkarahisar - Başmakçı Kaymakamlığı, 2008 - 2010 yıllarında Artvin - Ardanuç Kaymakamlığı, 2010 - 2014 yılları arasında Çorum - Mecitözü Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.


02/09/2014 tarihli müşterek kararname ile Hakkari Vali Yardımcılığı görevine atandı.


11/10/2016 tarihli İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Hakkari Belediye Başkan Vekili görevine atandı.


31 Mart 2019 Yerel Seçimleri AK Parti Hakkari Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 09:19
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