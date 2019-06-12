Türkiye’nin en değerli markası THY

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance’in araştırmasına göre Türk Hava Yolları (THY), 1,7 milyar doları aşan marka değeriyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da “Türkiye’nin en değerli markası” oldu.

THY’nin marka değeri 1 milyar 735 milyon dolar

Brand Finance tarafından “Türkiye’nin En Değerli Markaları-Turkey 100” çalışmasının 12’ncisini tamamlandı. Listede ilk sırayı 1 milyar 735 milyon dolarlık marka değeriyle THY alırken, şirketi 1 milyar 637 milyon dolarlık marka değeriyle Ziraat Bankası takip etti. Türk Telekom 1 milyar 185 milyon dolarla dördüncü, Turkcell 1 milyar 182 milyon dolarla beşinci sıraya yerleşti.

En değerli 100 markanın toplam değeri 19.8 milyar dolar

Araştırmaya göre, Türkiye’nin en değerli 100 markasının toplam değeri 19,8 milyar dolar olarak hesaplandı. Listeye bu yıl muhtelif iş kollarından 7 yeni marka dahil olurken, Enerjisa 31, Şok Market 34, Nef İnşaat 35, MLP Sağlık 51, Yataş 61, Avivasa 95 ve Desa Deri 98’inci sıradan listeye girdi. Dünyanın en değerli 50 futbol kulübü listesine giremeyen Türk kulüplerine bakıldığında, ülke sıralamasında Beşiktaş 107 milyon dolarlık marka değeriyle ilk sırada yer aldı.

“Türk şirketleri dünya markası olma hedefinden vazgeçmemeli”

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, 2018 verileri esas alınarak gerçekleştirilen çalışmaya göre hasılatların hem miktar hem de kur farkı nedeniyle azalmasının marka değerlerini olumsuz etkilediğini belirtti. İlgüner, bunun için tüm şirketlerin “dünya markası” hedefinden şaşmamaları ve her zaman markalarını küresel ölçekte değerli hale getirmek için çaba harcamaları gerektiğini belirterek, bu çabanın hem kendileri hem de ülke açısından hayati önemde olduğunu söyledi.