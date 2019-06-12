0553 313 94 23

Türkiye’nin en değerli markası THY

Brand Finance’in araştırmasına göre THY, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da “Türkiye’nin en değerli markası” oldu.

12 Haziran 2019 Çarşamba 11:52
Türkiye’nin en değerli markası THY

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance’in araştırmasına göre Türk Hava Yolları (THY), 1,7 milyar doları aşan marka değeriyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da “Türkiye’nin en değerli markası” oldu.

THY’nin marka değeri 1 milyar 735 milyon dolar

Brand Finance tarafından “Türkiye’nin En Değerli Markaları-Turkey 100” çalışmasının 12’ncisini tamamlandı. Listede ilk sırayı 1 milyar 735 milyon dolarlık marka değeriyle THY alırken, şirketi 1 milyar 637 milyon dolarlık marka değeriyle Ziraat Bankası takip etti. Türk Telekom 1 milyar 185 milyon dolarla dördüncü, Turkcell 1 milyar 182 milyon dolarla beşinci sıraya yerleşti.

En değerli 100 markanın toplam değeri 19.8 milyar dolar

Araştırmaya göre, Türkiye’nin en değerli 100 markasının toplam değeri 19,8 milyar dolar olarak hesaplandı. Listeye bu yıl muhtelif iş kollarından 7 yeni marka dahil olurken, Enerjisa 31, Şok Market 34, Nef İnşaat 35, MLP Sağlık 51, Yataş 61, Avivasa 95 ve Desa Deri 98’inci sıradan listeye girdi. Dünyanın en değerli 50 futbol kulübü listesine giremeyen Türk kulüplerine bakıldığında, ülke sıralamasında Beşiktaş 107 milyon dolarlık marka değeriyle ilk sırada yer aldı.

“Türk şirketleri dünya markası olma hedefinden vazgeçmemeli”

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, 2018 verileri esas alınarak gerçekleştirilen çalışmaya göre hasılatların hem miktar hem de kur farkı nedeniyle azalmasının marka değerlerini olumsuz etkilediğini belirtti. İlgüner, bunun için tüm şirketlerin “dünya markası” hedefinden şaşmamaları ve her zaman markalarını küresel ölçekte değerli hale getirmek için çaba harcamaları gerektiğini belirterek, bu çabanın hem kendileri hem de ülke açısından hayati önemde olduğunu söyledi. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 11:52
  1. Brand Finance
  2. Türk Hava Yolları (THY)
  3. Türkiye’nin en değerli markası
  4. Türkiye’nin En Değerli Markaları-Turkey 100
  5. Ziraat Bankası
  6. Türk Telekom
  7. Turkcell
  8. Türkiye’nin en değerli 100 markası
  9. Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sıtma alarmı! Milyonlarca kişi tehdit altında
    1. Sıtma alarmı! Milyonlarca kişi tehdit..
    2. Mülteci ve Türk çocukları etkinlikte..
    3. Havada trafik arttı, gecikme azaldı
    4. Gümüşhane Yeni Şehir Stadyumu’nda..
    5. DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 18..
    6. Jandarma 180’nci yaşını kutlayacak
    7. Engelli araç şarj istasyonunu..
    8. ADÜ Öğretim Üyesine ‘Seçkin Hakem’..
    9. Park halindeki araçta çıkan yangın..
    10. "Çocuklarımızın geleceği için asla ve..
    11. Piyasalarda gün ortası
    12. "Silahlı maganda" lazer teknolojisiyle..
    13. Balık yedikten sonra süt içmek..
    14. İstanbul'da hırsızlık operasyonu
    15. Mardin’de tarihi geçmiş 500 kilogram..
    16. GESMEK’ten muhteşem konser
    17. İlçe güvenlik ve muhtarlar toplantısı..
    18. İran'dan Almanya Dışişleri Bakanı..
    19. Şişli'de gündüz vakti silahlı soygun!
    20. Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri ne..
    21. Validen gazetecileri kıskandıran..
    22. Unutulmaya yüz tutmuş nakışlar..
    23. Üsküdar'da trafik kazası: 1 polis yaralı
    24. Bakır kazanı böyle çaldılar
    25. Tapu senetleri çocuklara sürpriz..
    26. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    27. Savcı Sayan anket sonuçlarını açıkladı!
    28. Muammer Güler tanık olarak dinlendi!
    29. Sudan cuntasının tecavüz skandalı
    30. Kayseri'de iş adamının öldürülmesi..
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!