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"Türkiye’nin En Çevreci Üniversiteleri" sıralamasına Ege Üniversitesi damgası

Üniversitelerin çevreye sunduğu katkı, özel bir araştırmayla açıklanırken, "Türkiye’nin En Çevreci Üniversiteleri" sıralamasında Ege Üniversitesi 2’nci oldu.

11 Haziran 2019 Salı 10:31
"Türkiye’nin En Çevreci Üniversiteleri" sıralamasına Ege Üniversitesi damgası

Üniversitelerin çevreye sunduğu katkı, özel bir araştırmayla açıklanırken, "Türkiye’nin En Çevreci Üniversiteleri" sıralamasında Ege Üniversitesi 2’nci oldu.


Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) sayesinde gerçekleştirilen otomasyon ile “Kağıtsız Ofis” konseptine geçen üniversitelerin çevreye sağladığı katkı, enVision tarafından ‘En Yeşil Ofis’ adıyla gerçekleştirilen özel bir araştırma ile açıklandı.Ege Üniversitesi’nin “Yaya Öncelikli Sürdürülebilir Yeşil Kampüs” projesi kapsamında gerçekleştirdiği; çevre, ulaşım, otopark, sıfır emisyon, enerji, bisiklet yolu, yeşil alan, sıfır atık, kağıtsız ofis,dijital dönüşüm uygulamaları ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan sıralamalarda dikkat çekti. Ege Üniversitesi, bu araştırmayla 206 üniversite arasında ikinci oldu.


Araştırmaya göre, Ege Üniversitesi EBYS sayesinde; hayata geçirdiği “Kâğıtsız Ofis” uygulamaları ile 3 bin 150 ağacın kesilmesini önleyip, 15 bin 685 litre suyun tasarrufunu sağladı. 63 ton atığın oluşumunu ve 889 ton karbondioksit salınımını engelledi. Bu sonuçlara göre Ege Üniversitesi 6 milyon 983 bin 995 adet kâğıdın tasarrufunu sağladı.


Yapılan araştırma, Türkiye’deki üniversitelerin çevreci yönünü gözler önüne sermesi açısından önem taşıyor. Üniversitelerde elektronik belge, form ve süreç yönetim sistemine geçilmesinin ardından, kâğıt tüketiminde yaşanan ciddi azalma neticesinde, sağlanan kâğıt tasarrufu ve buna bağlı olarak kurtarılan ağaç sayıları dikkat çekti.


Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitemiz bir yandan eğitim-öğretim ve bilimsel çalışmalarda kaliteye odaklanırken diğer yandan da gerçekleştirdiği, hayata geçirdiği bilim, kültür, sanat ve spor uygulamalarında çevre konusuna özel hassasiyet gösteriyor. Üniversitemiz akademik ve idari birimleri ile ulusal düzeyde sürdürülen ve yürütülen projelere tam destek veriyor ve vermeye devam ediyor. Her yıl farklı sektörlerde ‘En Yeşil Ofis’ araştırması yapan enVision bu yıl yükseköğretim kategorisindeki en yeşil ofis sonuçlarını açıkladı. Ege Üniversitesi, 206 üniversite arasında ikinci oldu. Tüm çalışanlarımıza, öğrencilerimize doğaya gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 10:31
  1. bilim
  2. doğa
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