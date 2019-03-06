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Türkiye’nin en büyük ve modern hayvan bakımevi Aliağa’ya açılacak

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Türkiye Yardım Sevenler Derneği Aliağa Şubesi Başkanı Dilek Gülboy ve yönetimi ziyaret etti.

06 Mart 2019 Çarşamba 15:07
Türkiye’nin en büyük ve modern hayvan bakımevi Aliağa’ya açılacak

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Türkiye Yardım Sevenler Derneği Aliağa Şubesi Başkanı Dilek Gülboy ve yönetimi ziyaret etti. Acar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin en büyük ve en modern hayvan barınağı ve bakımevinin de tamamlanarak hizmete açılacağını söyledi.


Bugüne kadar yardıma muhtaç birçok aileye çeşitli yardımlarda bulunan ve başarılı öğrencilere burs imkânı sağlayan Türkiye Yardım Sevenler Derneği Aliağa Şubesi Yönetimi Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ı dernek binasında ağırladı.


Dernek yönetiminin TOKİ hakkındaki sorularını yanıtlayan Başkan Acar, "Son yıllarda Aliağamızda ciddi bir konut sorunu yaşanıyor. TOKİ ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Aliağamızın konut sorununa bir nebzede çözüm üretebilecek kararlar alındı. TOKİ aldığı karar doğrultusunda Aliağamızda 5 bin konutluk bir projeyi hayata geçirecek" dedi.


Başkan Acar, Aliağa’ya yapılacak olan meslek hastalıkları hastanesi ve yeni devlet hastanesi hakkında da bilgiler verdi. Başkan Serkan Acar, "Dokuz Eylül Üniversitesi ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde Aliağamıza Türkiye’nin dördüncü meslek hastalıkları hastanesini kazandıracağız. Temel atma hazırlıklarını yaptığımız meslek hastalıkları hastanesi 2019 yılı sonunda vatandaşlarımızın hizmetine açılacak. Meslek hastalıkları hastanesinin yanı sıra Aliağamıza 301 yataklı A sınıfı yeni bir devlet hastanesi kazandırılacak. Hastane projelerin hayata geçmesi ile birlikte Aliağamızda sağlık sorunu çözüme kavuşacak. Hastalarımız tedavi için Aliağa dışına gitmek zorunda kalmayacak" dedi.


Başkan Serkan Acar, ayrıca, sokak hayvanları için yakın bir zamanda Çıtak bölgesinde Türkiye’nin en büyük ve en modern hayvan barınağı ve bakımevinin de tamamlanarak hizmete açılacağını söyledi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkiye Yardım Sevenler Derneği Aliağa Şubesi Başkanı Dilek Gülboy, her zaman yanlarında olan Başkan Serkan Acar’a derneğe sağladığı katkılardan ötürü teşekkür etti. Gülboy, "Şahsım ve derneğim adına size teşekkür ediyorum. Beş yıl boyunca her isteğimize cevap verdiniz. Hiçbir zaman geri çevirmediniz. Derneğimize büyük katkılarınız oldu" şeklinde konuştu.


Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 15:07
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