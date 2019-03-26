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Türkiye’nin en büyük sanayi sitesinde önemli gelişme

Bursa’nın Kestel ilçesinde inşa edilen Türkiye’nin en büyük sanayi sitesinde önemli bir gelişme yaşandı.

26 Mart 2019 Salı 14:12
Türkiye’nin en büyük sanayi sitesinde önemli gelişme

Bursa’nın Kestel ilçesinde inşa edilen Türkiye’nin en büyük sanayi sitesinde önemli bir gelişme yaşandı. Bugüne kadar BESOB-TOKİ iş birliğiyle yürüyen proje, iki kurumun arasında imzaladığı mahsuplaşma protokolü ile TOKİ projeden çekilme, arsa ve taşınmazları BESOB kooperatifine devretme kararı aldı.


Kestel Çataltepe’de inşa edilen Türkiye’nin en büyük sanayi sitesi statüsündeki projede yeni bir döneme girildi. Kamulaştırma ve imar planlama süreçleri tamamlanan proje, TOKİ olmadan yoluna devam edecek. 2. etap işyeri inşaatı ihalesinin yapılamamasından doğacak mağduriyetleri önlemek için TOKİ projeden ayrılma kararı aldı. Bundan sonraki süreç BESOB tarafından kurulan “S.S BESOB Esnaf ve Sanatkarlar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi” tarafından yönetilecek.


Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) tarafından TOKİ’ye ödenen 54 milyon TL mahsuplaşma bedeli ile 3750 dönümlük sanayi sitesi tamamen BESOB kooperatifine devredildi. 63 milyon TL kamulaştırma bedeli olan proje 3500 iş yerini kapsayacak. Projede 7 farklı alanda ticari alan, 2 adet özel sağlık tesisi, turizm tesis alanı, kongre kültür merkezi gibi çok kapsamlı bir site hedefleniyor.


BESOB Başkanı Arif Tak, esnaf odaları başkanlarıyla sabah kahvaltısında bir araya geldi. Proje için çok ter döktüklerini ve sonunda iyi bir noktaya geldiklerini söyleyen Tak, “Böyle büyük bir proje için Bursa’da yer sıkıntısı mevcuttu. 2008’in sonunda yer konusunda bir fırsat bulduk. Yeri bulduk, fakat önümüze engeller koydular. O günün akademik odalarından ve siyasetçilerden bize engel olanlar bugün yok. Çektiğimiz sıkıntılar, çileler, esnaf ve sanatkarlar için oldu. 500 milyon TL değerinde alt yapısı 87.4 oranında bitmiş sanayi imarlı arsa. Toplam 2 milyar TL proje değeri olan bu projede artık önemli bir noktadayız. Projeyi, kurduğumuz S.S. BESOB Esnaf ve Sanatkarlar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi tek başına ve düşük vergilerle yönetecek. Şu anda kredi arayışındayız, eğer parayı bulabilirsek 3 yıl içinde bu projeyi bitirebiliriz” dedi.


TOKİ’ye ve projede emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Tak, “Bu birlik ve beraberlik Türkiye’yi yarınlara ulaştıracaktır” diyerek sözlerine son verdi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 14:12
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